Endlich loslaufen!

Komplexe Themen wirken schnell wie unüberwindbare Hindernisse. Wie Kanzleien den ersten Schritt machen - und ins Handeln kommen.

Künstliche Intelligenz

Die Chancen künstlicher Intelligenz wachsen von Tag zu Tag. Was Steuerberater tun müssen, um davon zu profitieren:

Zukunft mit System

Zukunft braucht Stabilität – und Offenheit. Das digitale Ökosystem von DATEV vereint leistungsstarke Software mit innovativen Partnerlösungen und schafft so smarte Prozesse für moderne Kanzleien.

Hintergründe zum DATEV-Geschäftsbericht

Wie DATEV mit Investitionen in Technologie und Talente dafür sorgt, dass der Berufsstand zukunftsfähig bleibt.

Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln

Die angespannte Situation am Arbeitsmarkt wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Deswegen ist es umso wichtiger, Personal zu binden und die eigene Kanzlei attraktiv aufzustellen.

Digitale Prozesse und Strukturen

Digitalisierung – ein großes Wort, oft verbunden mit Unsicherheit. Doch der Wandel ist längst Realität. In diesem Dossier zeigen wir, wie Kanzleien den Sprung in die digitale Zukunft schaffen – Schritt für Schritt, individuell und erfolgreich.

Insolvenzen und DATEV Mittelstandsindex

Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist auf einem 20-Jahreshoch. Steigende Kosten, eine schwache Konjunktur und Fachkräftemangel setzen Unternehmen unter Druck. Der DATEV Mittelstandsindex liefert exklusive Einblicke in die Lage der KMU – und zeigt, wie Steuerberater frühzeitig helfen können, Schieflagen zu vermeiden.