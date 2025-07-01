Technologie und Talente
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, investiert DATEV in Fortschritt. In ein Cloudrechenzentrum und ein digitales Ökosystem, aber auch in Wissen und Weiterbildung derer, die diese Zukunft gestalten: die Menschen.
"Wir wirtschaften nicht für Investoren"
Solides Umsatzwachstum und strategische Impulse: Trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds zeigt sich DATEV im Geschäftsjahr 2024 robust. CFO Diana Windmeißer erklärt, wie die Genossenschaft die Herausforderungen meistert – und welche Rolle Cloud, KI und Ökosystem künftig spielen.
