Ein strukturierter Prüfungsansatz führt Sie sicher durch den gesamten Prüfungsprozess

In einem hypriden Ansatz unterstützt Sie die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation – in Verbindung mit den Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU in DATEV Abschlussprüfung comfort – bei der Jahresabschlussprüfung. Dadurch behalten Sie jederzeit den Überblick und erfüllen die Prüfungsanforderungen sicher und zielgerichtet.

Alle Mitglieder des Prüfungsteams haben jederzeit Zugriff auf die relevanten Informationen. Das erleichtert die Zusammenarbeit und schafft eine sichere Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Selbstverständlich werden dabei alle relevanten Standards und Rechtsnormen, einschließlich ISA [DE], IDW PS KMU und HGB, zuverlässig eingehalten.

 

Ihre Vorteile

  • Intelligente Prüfungssteuerung:

    Der grüne Faden begleitet den gesamten Prüfungsprozess. Klare Workflows sorgen für eine strukturiertes und effizientes Vorgehen in jeder Prüfungsphase.

  • Flexibilität

    Mit der DATEV-Cloud-Anwendung arbeiten Sie orts- und plattformunabhängig.

  • Transparenz

    Die Informationen sind für alle Mitglieder des Prüfungsteams einsehbar und nachvollziehbar.