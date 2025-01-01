In einem hypriden Ansatz unterstützt Sie die DATEV-Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation – in Verbindung mit den Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU in DATEV Abschlussprüfung comfort – bei der Jahresabschlussprüfung. Dadurch behalten Sie jederzeit den Überblick und erfüllen die Prüfungsanforderungen sicher und zielgerichtet.

Alle Mitglieder des Prüfungsteams haben jederzeit Zugriff auf die relevanten Informationen. Das erleichtert die Zusammenarbeit und schafft eine sichere Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Selbstverständlich werden dabei alle relevanten Standards und Rechtsnormen, einschließlich ISA [DE], IDW PS KMU und HGB, zuverlässig eingehalten.



