Digitale Datenanalysen gewinnen immer mehr an Bedeutung und auch die IT-Systemprüfung spielt eine zentrale Rolle.
Egal, ob Sie die Prüfmethoden selbst umsetzen, oder auf die Expertise von DATEV setzen – wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
Unterstützung in jeder Prüfungsphase:
• Risikobeurteilung
• Journal Entry Testing
• aussagebezogene Prüfungshandlungen
Mehr erfahren
Zur Identifizierung und Beurteilung von IT-Risiken, soweit diese die Rechnungslegung betreffen, werden zielgerichtete IT-Systemprüfungen durchgeführt
Mehr erfahren