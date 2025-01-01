-

Führen Sie die Datenanalyse selbst durch:

Die DATEV Lösung unterstützt Sie mit vordefinierten Prüfungsschritten, etwa beim Journal Entry Testing, und ermöglicht eine flexible Analyse importierter Daten nach Ihren individuellen Anforderungen. Ein klar strukturierter Workflow und eine intuitive Benutzerführung sorgen für eine komfortable Handhabung.

Sie können Daten aus verschiedenen Formaten und Quellsystemen importieren und auswerten. Die Ergebnisse werden übersichtlich in Tabellenform und/oder als Grafik dargestellt, sodass Auffälligkeiten sofort erkennbar sind. Für eine detaillierte Analyse haben Sie jederzeit Zugriff auf die zugrunde liegenden Einzeldatensätze. Die Resultate lassen sich nahtlos in Ihre Prüfungsakte übernehmen.

KI-gestützte Anomalieerkennung

DATEV hat eine neue KI-gestützte Anomalieerkennung entwickelt und unterstützt damit die Identifizierung von Auffälligkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen.

Waren bisher mehrere Prüfungen und ein Ergebnisabgleich notwendig, übernimmt jetzt die KI diese Aufgaben im Hintergrund. Mehrere KI-Methoden analysieren Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefern fundierte Erklärungen für auffällige Datensätze.

Dieser Cloud-Service kann nahtlos mit dem bewährten Programm DATEV Datenprüfung in einer hybriden Lösung eingesetzt werden.

Nutzen Sie die KI-unterstützten Prüfungsschritte zur Qualitätssicherung der Mandantenbuchführung und zur Vorbereitung auf Betriebsprüfungen.

Produktbeschreibung

DATEV Datenprüfung

Das Programm unterstützt Sie bei der digitalen Datenanalyse inklusive KI-gestützten Analysen und sorgt für mehr Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen.

zum Produkt

Oder Sie entscheiden sich dazu, das Ganze sicher an DATEV auszulagern:

DATEV JET-Service

Der Blick auf die unterjährige Buchführung sollte bei keiner Abschlussprüfung fehlen. Am effizientesten gelingt dies mithilfe digitaler Datenanalysen.

Ihnen fehlen Zeit oder Ressourcen, um das selbst anzugehen? Mit diesem Service gelingt der Einstieg in die digitale Datenanalyse schnell, einfach und ohne großen finanziellen und personellen Aufwand.

mehr erfahren

DATEV Import-Service

Anwender von DATEV Datenprüfung können sich professionelle Unterstützung holen und dadurch Ressourcen sparen. 

Mit dem Import-Service übernimmt DATEV den Datenimport, die Datenaufbereitung und die Validierung aus verschiedenen Haupt- uns Vorsystemen in DATEV Datenprüfung - schnell, sicher und zuverlässig.

zum Produkt

Temporäre und fachliche Begleitung

Für den Einsatz digitaler Datenanalysen im Prüfungsprozess ist kein spezielles Fachwissen erforderlich. Nutzen Sie einfach unser Dienstleistungsangebot vor Ort: Ein Spezialist begleitet Sie durch den gesamten Prozess. Wir führen die Datenanalysen genau nach Ihren Anforderungen durch – von Vorsystemen über das betriebliche Rechnungswesen bis hin zur Abschlussprüfung.DATEV Dienstleistung: fachliche Begleitung bei digitalen Datenanalysen

 

zum Produkt

Digitale Datenanalysen mit DATEV Datenprüfung

Vorteile die sich lohnen

  • Wirtschaftliche Prüfungsdurchführung durch Konzentration auf Prüfungsrisiken

    Große Datenmengen werden schnell und zielgerichtet analysiert und potenzielle Prüfungsrisiken identifiziert. Dies ermöglicht eine fokussierte und risikobasierte Prüfung. Das Resultat: Wirtschaftliche Durchführung von Prüfungshandlungen auf Grundlage des risikoorientieren Prüfungsvorgehens.

  • Vollprüfung und höhere Prüfungssicherheit

    Geschäftsvorfälle lassen sich nicht nur stichprobenartig, sondern vollständig überprüfen – ohne großen Aufwand. Das Resultat: Sie erzielen eine höhere Prüfungssicherheit durch hundertprozentige Berücksichtigung der Grundgesamtheit.

  • Revisions- und fälschungssichere Datenverarbeitung

    Durch die Unveränderbarkeit der Grunddaten sind Sie auf der sicheren Seite.