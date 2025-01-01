Führen Sie die Datenanalyse selbst durch:
Die DATEV Lösung unterstützt Sie mit vordefinierten Prüfungsschritten, etwa beim Journal Entry Testing, und ermöglicht eine flexible Analyse importierter Daten nach Ihren individuellen Anforderungen. Ein klar strukturierter Workflow und eine intuitive Benutzerführung sorgen für eine komfortable Handhabung.
Sie können Daten aus verschiedenen Formaten und Quellsystemen importieren und auswerten. Die Ergebnisse werden übersichtlich in Tabellenform und/oder als Grafik dargestellt, sodass Auffälligkeiten sofort erkennbar sind. Für eine detaillierte Analyse haben Sie jederzeit Zugriff auf die zugrunde liegenden Einzeldatensätze. Die Resultate lassen sich nahtlos in Ihre Prüfungsakte übernehmen.
KI-gestützte Anomalieerkennung
DATEV hat eine neue KI-gestützte Anomalieerkennung entwickelt und unterstützt damit die Identifizierung von Auffälligkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen.
Waren bisher mehrere Prüfungen und ein Ergebnisabgleich notwendig, übernimmt jetzt die KI diese Aufgaben im Hintergrund. Mehrere KI-Methoden analysieren Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefern fundierte Erklärungen für auffällige Datensätze.
Dieser Cloud-Service kann nahtlos mit dem bewährten Programm DATEV Datenprüfung in einer hybriden Lösung eingesetzt werden.
Nutzen Sie die KI-unterstützten Prüfungsschritte zur Qualitätssicherung der Mandantenbuchführung und zur Vorbereitung auf Betriebsprüfungen.
Produktbeschreibung
DATEV Datenprüfung
Das Programm unterstützt Sie bei der digitalen Datenanalyse inklusive KI-gestützten Analysen und sorgt für mehr Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen.
Oder Sie entscheiden sich dazu, das Ganze sicher an DATEV auszulagern:
DATEV JET-Service
Der Blick auf die unterjährige Buchführung sollte bei keiner Abschlussprüfung fehlen. Am effizientesten gelingt dies mithilfe digitaler Datenanalysen.
Ihnen fehlen Zeit oder Ressourcen, um das selbst anzugehen? Mit diesem Service gelingt der Einstieg in die digitale Datenanalyse schnell, einfach und ohne großen finanziellen und personellen Aufwand.
DATEV Import-Service
Anwender von DATEV Datenprüfung können sich professionelle Unterstützung holen und dadurch Ressourcen sparen.
Mit dem Import-Service übernimmt DATEV den Datenimport, die Datenaufbereitung und die Validierung aus verschiedenen Haupt- uns Vorsystemen in DATEV Datenprüfung - schnell, sicher und zuverlässig.
Temporäre und fachliche Begleitung
Für den Einsatz digitaler Datenanalysen im Prüfungsprozess ist kein spezielles Fachwissen erforderlich. Nutzen Sie einfach unser Dienstleistungsangebot vor Ort: Ein Spezialist begleitet Sie durch den gesamten Prozess. Wir führen die Datenanalysen genau nach Ihren Anforderungen durch – von Vorsystemen über das betriebliche Rechnungswesen bis hin zur Abschlussprüfung.DATEV Dienstleistung: fachliche Begleitung bei digitalen Datenanalysen
Digitale Datenanalysen mit DATEV Datenprüfung
Vorteile die sich lohnen
DATEV Serviceversprechen
Entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Beratungsangebote für Ihre individuellen Anforderungen. Dazu bieten wir ein Schulungsprogramm für Anfänger und Fortgeschrittene, um die Software optimal zu nutzen.