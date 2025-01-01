DATEV übernimmt für Sie den Import sowie die Aufbereitung und Analyse der Journalbuchungen mittels DATEV Datenprüfung.



Anschließend wird Ihnen das Ergebnis zur Verfügung gestellt.

1. Planung:

In einem telefonischen Vorbereitungsgespräch besprechen unsere Datenanalyse-Spezialisten mit Ihnen die Rahmenbedingungen, beispielsweise die Vorauswahl der durchzuführenden Prüfungshandlungen bei den Journalbuchungen.

2. Anforderung der Daten beim Unternehmen:

Auf Basis der ausgewählten Prüfungen erhalten Sie einen Anforderungskatalog, mit dem Sie die Daten beim Unternehmen anfordern.

3. Durchführung des Auftrages:

Unsere Datenanalyse-Spezialisten holen die Daten sicher und verschlüsselt über DATEV Fernbetreuung online und führen für Sie die gewünschten Datenanalysen durch. Der Datentransfer der Analyseergebnisse erfolgt auf gleichem Weg zurück.

4. Interpretation der Ergebnisse: Die Interpretation der Ergebnisse liegt bei Ihnen. Daneben haben Sie die Möglichkeit, eine gemeinsame Vertiefung der Analyseergebnisse mit einem DATEV-Mitarbeiter zu beauftragen.