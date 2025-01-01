Eine sichere IT-gestützte Berichtschreibung basiert auf der Integration aktueller Zahlenwerte über Schnittstellen, wodurch Medienbrüche und Übertragungsfehler vermieden werden – auch bei nachträglichen Änderungen.

Standardisierte und stets aktuelle Berichtsvorlagen, z. B. nach IDW PS 450 n.F., gewährleisten Konsistenz.

Ein automatisierter Informationsaustausch zwischen Arbeitspapieren und Berichten sorgt für Einheitlichkeit. Ein Assistent unterstützt Sie bei der Auswahl des passenden Bestätigungsvermerks nach IDW PS 400er Reihe und IDW PS KMU 7 (09.2022).