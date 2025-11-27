Im zweiten Modul lernen Sie weitere Bearbeitungsfunktionen mit Fokus auf Kanzleivorlagen kennen. Sie passen sowohl die Struktur des Berichts, als auch das Layout individuell für Ihre Kanzlei an.

In diesem Modul wird der gesamte Prozess von der Neuanlage bis zum Speichern der Kanzleivorlage mit DATEV Bilanzbericht comfort erarbeitet und durch Praxisübungen vertieft. Hierbei liegen die Schwerpunkte u. a. auf der Gestaltung des Layouts und wie Struktur und Umfang eines Berichts bearbeitet werden können. Zudem werden Sie mit diesem Seminar die Funktion zur Gestaltung einer benutzerfreundlichen Vorlage erlernen und nach Ihren individuellen Bedürfnissen gestalten.

Wichtiger Hinweis

Das Seminar ist für Anwender ab dem Derivat Bilanzbericht comfort oder höherwertig konzipiert. Anwendern des Derivats Bilanzbericht classic stehen nicht alle geübten Funktionen zur Verfügung. Anwendern des Derivats Bilanzbericht compact stehen nur einige Basisfunktionen zur Verfügung (siehe DATEV Hilfe-Center: 1033638).