DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung - Modul 2: Aufbauwissen und Kanzleivorlagen erstellen
- Kanzleivorlagen erstellen
- Layout und Struktur an Kanzleivorgaben anpassen
- Vertiefendes Wissen zur Berichtsbearbeitung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im zweiten Modul lernen Sie weitere Bearbeitungsfunktionen mit Fokus auf Kanzleivorlagen kennen. Sie passen sowohl die Struktur des Berichts, als auch das Layout individuell für Ihre Kanzlei an.
In diesem Modul wird der gesamte Prozess von der Neuanlage bis zum Speichern der Kanzleivorlage mit DATEV Bilanzbericht comfort erarbeitet und durch Praxisübungen vertieft. Hierbei liegen die Schwerpunkte u. a. auf der Gestaltung des Layouts und wie Struktur und Umfang eines Berichts bearbeitet werden können. Zudem werden Sie mit diesem Seminar die Funktion zur Gestaltung einer benutzerfreundlichen Vorlage erlernen und nach Ihren individuellen Bedürfnissen gestalten.
Wichtiger Hinweis
Das Seminar ist für Anwender ab dem Derivat Bilanzbericht comfort oder höherwertig konzipiert. Anwendern des Derivats Bilanzbericht classic stehen nicht alle geübten Funktionen zur Verfügung. Anwendern des Derivats Bilanzbericht compact stehen nur einige Basisfunktionen zur Verfügung (siehe DATEV Hilfe-Center: 1033638).
Themen
Kanzleivorlagen erstellen und bearbeiten
Deckblatt, Kopf- und Fußzeile individualisieren, Abschnitte verschieben, löschen
Inhaltsverzeichnis, Anlagenverzeichnis, Überschriften einfügen und individualisieren
Mit Standards und benutzerdefinierten Bedingungen arbeiten
Listbilder im Erläuterungsteil umstellen und PDF-Dokumente einfügen
Einen Mandanten auf Basis der erstellten Kanzleivorlage neu anlegen
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse der Inhalte des Seminars Art.-Nr. 78245 ("DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung – Modul 1: Basiswissen – Erstellungsberichte bearbeiten")
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
