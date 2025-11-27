Art.-Nr. 78246 |
Präsenzseminar mit Übung
Art.-Nr. 77484 |
Online-Seminar mit Übung

DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung - Modul 2: Aufbauwissen und Kanzleivorlagen erstellen

Weitere Bearbeitungsfunktionen mit Fokus auf Kanzleivorlagen kennenlernen.
  • Kanzleivorlagen erstellen
  • Layout und Struktur an Kanzleivorgaben anpassen
  • Vertiefendes Wissen zur Berichtsbearbeitung
Einmalig
267,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Im zweiten Modul lernen Sie weitere Bearbeitungsfunktionen mit Fokus auf Kanzleivorlagen kennen. Sie passen sowohl die Struktur des Berichts, als auch das Layout individuell für Ihre Kanzlei an.

In diesem Modul wird der gesamte Prozess von der Neuanlage bis zum Speichern der Kanzleivorlage mit DATEV Bilanzbericht comfort erarbeitet und durch Praxisübungen vertieft. Hierbei liegen die Schwerpunkte u. a. auf der Gestaltung des Layouts und wie Struktur und Umfang eines Berichts bearbeitet werden können. Zudem werden Sie mit diesem Seminar die Funktion zur Gestaltung einer benutzerfreundlichen Vorlage erlernen und nach Ihren individuellen Bedürfnissen gestalten.

Wichtiger Hinweis

Das Seminar ist für Anwender ab dem Derivat Bilanzbericht comfort oder höherwertig konzipiert. Anwendern des Derivats Bilanzbericht classic stehen nicht alle geübten Funktionen zur Verfügung. Anwendern des Derivats Bilanzbericht compact stehen nur einige Basisfunktionen zur Verfügung (siehe DATEV Hilfe-Center: 1033638).

Themen

  • Kanzleivorlagen erstellen und bearbeiten

  • Deckblatt, Kopf- und Fußzeile individualisieren, Abschnitte verschieben, löschen

  • Inhaltsverzeichnis, Anlagenverzeichnis, Überschriften einfügen und individualisieren

  • Mit Standards und benutzerdefinierten Bedingungen arbeiten

  • Listbilder im Erläuterungsteil umstellen und PDF-Dokumente einfügen

  • Einen Mandanten auf Basis der erstellten Kanzleivorlage neu anlegen

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse der Inhalte des Seminars Art.-Nr. 78245 ("DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung – Modul 1: Basiswissen – Erstellungsberichte bearbeiten")

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
50670 Köln Im MediaPark 5
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mi, 17.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Di, 23.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78246 | Präsenzseminar mit Übung

DATEV Bilanzbericht/Abschlussprüfung - Modul 2: Aufbauwissen und Kanzleivorlagen erstellen

Weitere Bearbeitungsfunktionen mit Fokus auf Kanzleivorlagen kennenlernen.
Einmalig
267,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online