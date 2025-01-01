Flexibel und zuverlässig: Rund jeder dritte Erwerbstätige in Deutschland wird monatlich mit einer DATEV-Lohnabrechnungs-Software abgerechnet. Überzeugen Sie sich selbst, lernen Sie das DATEV-Portfolio kennen und profitieren auch Sie von effizienten Abrechnungs- und Personalprozessen. Ob Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung bei sich selbst im Unternehmen abrechnen oder an Ihre Steuerkanzlei auslagern - DATEV hat die passende Lösung.