Die Schnittstellen in den Software-Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner bieten Ihnen die Möglichkeit, die dort vorhandenen Daten und Dokumente auch für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu verwenden und an Ihre Steuerkanzlei zu übermitteln. Eine Übersicht der DATEV-Marktplatz Partner und deren Angebot finden Sie auf dem DATEV-Marktplatz.

Die DATEV-Marktplatz Partner stellen entweder API- und/oder ASCII-Schnittstellen zur Verfügung, um die Daten aus der Partner-Software an Ihre Steuerkanzlei zu übermitteln.