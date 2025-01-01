Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine modernere und leistungsfähigere Lösung ersetzen?

Entdecken Sie unseren DATEV-Marktplatz, der speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen bietet – von Finanzplanung & Controlling über Zeitwirtschaft bis hin zu umfangreichen Muster-Auswertungen.

Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, einschließlich ERP- und Warenwirtschaftssystemen, um den Umstieg so einfach wie möglich zu gestalten.