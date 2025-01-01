Bau Branchenpekt von DATEV

Branchenpaket von DATEV

Das Branchenpaket für Bau und Handwerk inkl. des Branchenkontenrahmens auf Basis der DATEV-Kontenrahmens SKR 03 und SKR 04 unterstützt beispielsweise, wenn Sie in der Finanzbuchführung nach kaufmännischen und gewerblichen Kosten differenzieren müssen. Oder falls Sie eine branchengerechte und aussagekräftige Buchführung benötigen.

Fünf Gründe für das Branchenpaket Bau & Handwerk

  • Einfaches Buchen nach Branchenanforderung

    Baulöhne und -gehälter können auf Kostenstellen gebucht und die Kostenstellenverteilung an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Ein branchenspezifischer Kontenrahmen bildet die gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen der Baubranche ab, z.B. die Differenzierung nach Handels- und Handwerkserlös. Die Anzahlungsbuchhaltung kann zudem effizient automatisiert werden, was zu einer erheblichen Zeitersparnis und einer Reduzierung von Fehlern führt.

  • Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten über branchenspezifische BWAs

    Mithilfe des DATEV Branchenpakets Bau & Handwerk können Sie spezifische betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) erstellen und aufschlussreiche Kennzahlen wie Produktivität (produktive und unproduktive Stunden) sowie Zuschlagssätze aus Materialgemeinkosten, Fremdleistungen, Baustellengemeinkosten und allgemeinen Geschäftskosten ablesen. Erstellen Sie Zuschlagskalkulationen, um fundierte betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen.

  • Branchenauswertungen

    Stellen Sie Ihre Unternehmenskennzahlen den relevanten Kennzahlen anderer Unternehmen der Branche gegenüber, um wertvolle Einblicke zu gewinnen, Wettbewerbspositionen zu analysieren und gezielte Optimierungsstrategien zu entwickeln.

  • Schnittstellenanbindung zu vor- und nachgelagerten Systemen

    Schnittstellen für vor- und nachgelagerte Systeme spielen eine zentrale Rolle in der digitalen Transformation von Unternehmen. Sie ermöglichen den reibungslosen Austausch von Daten zwischen verschiedenen Softwarelösungen und tragen zur Automatisierung und Effizienzsteigerung bei.

  • Optimale Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei

    Durch die Nutzung digitaler Belegverarbeitung wird die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei verbessert, der gemeinsame Rechnungsprozess optimiert und erhebliche Kosten eingespart.

Drei Säulen für ein stabiles Fundament: DATEV-Lösungen für das Baugewerbe

  • Buchführungssoftware

    Mit unserer qualitativ hochwertigen Finanzbuchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie von höchstem Komfort beim digitalen Buchen und sind für die E-Rechnungspflicht bestens gerüstet. Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich komplett digitalisieren und E-Rechnungen in Zukunft komfortabel erstellen und versenden. Dabei werden Daten einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud direkt mit Ihrem Steuerberater ausgetauscht.

    Darüber hinaus stehen Ihnen als Kontroll- und Führungsinstrument auf die Branche abgestimmte BWAs und Branchenauswertungen zur Verfügung. So erhalten Sie wertvolle Informationen zur Unternehmenssteuerung über die unterjährigen Auswertungen.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

     

  • Baulohn-Abrechnung

    Mit unseren leistungsstarken Lösungen rechnen Sie Baulöhne mit den Besonderheiten von Bauhauptgewerbe und Baunebengewerbe komfortabel ab - für beliebig viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

  • Branchenpaket Bau & Handwerk

    Der Kontenrahmen Bau und Handwerk basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

    Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berechtigungsschlüssel.

    Weitere Informationen zum Branchenpaket finden Sie hier

Software Lösungen für die Baubranche

Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen

Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine modernere und leistungsfähigere Lösung ersetzen?

Entdecken Sie unseren DATEV-Marktplatz, der speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen bietet – von Finanzplanung & Controlling über Zeitwirtschaft bis hin zu umfangreichen Muster-Auswertungen.

Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, einschließlich ERP- und Warenwirtschaftssystemen, um den Umstieg so einfach wie möglich zu gestalten.

Branchenspezifische Software-Partner

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Eine Partnerschaft, auf die Sie bauen

DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.