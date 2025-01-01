Branchenpaket von DATEV
Das Branchenpaket für Bau und Handwerk inkl. des Branchenkontenrahmens auf Basis der DATEV-Kontenrahmens SKR 03 und SKR 04 unterstützt beispielsweise, wenn Sie in der Finanzbuchführung nach kaufmännischen und gewerblichen Kosten differenzieren müssen. Oder falls Sie eine branchengerechte und aussagekräftige Buchführung benötigen.
Fünf Gründe für das Branchenpaket Bau & Handwerk
Drei Säulen für ein stabiles Fundament: DATEV-Lösungen für das Baugewerbe
Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen
Möchten Sie Ihre bestehende Software durch eine modernere und leistungsfähigere Lösung ersetzen?
Entdecken Sie unseren DATEV-Marktplatz, der speziell auf Ihre Branche zugeschnittene Partner-Lösungen bietet – von Finanzplanung & Controlling über Zeitwirtschaft bis hin zu umfangreichen Muster-Auswertungen.
Darüber hinaus stellen wir reibungslose Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen bereit, einschließlich ERP- und Warenwirtschaftssystemen, um den Umstieg so einfach wie möglich zu gestalten.
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.
Weitere Informationen
Eine Partnerschaft, auf die Sie bauen
DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.