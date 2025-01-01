DATEV bietet Ihnen zwei unterschiedliche Lohnabrechnungsprogramme, die sich im Wesentlichen dadurch unterscheiden, wo Ihre Daten verarbeitet werden: In der DATEV-Cloud oder in Ihrer IT-Infrastruktur als On-Premises. Welche Softwarelösung ideal zu Ihren Bedürfnissen passt, wird in einer individuellen Produktberatung analysiert.

Auf Wunsch können die Daten auch über das DATEV-Rechenzentrum verarbeitet werden. Hier werden sie automatisch gesichert und archiviert. Die Institutionsdaten, die Sie für die Abrechnung benötigen, stehen stets aktuell zur Verfügung. Zeitlichen Aufwand verringern Sie, indem Sie sich die Bescheinigungen automatisch aus dem Programm heraus befüllen lassen.