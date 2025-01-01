Unsere DATEV Payroll-Software
Mit der Komplettlösung von DATEV für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sparen Sie Zeit, reduzieren Fehler und behalten jederzeit den Überblick.
Sie verwalten die Lohndaten für beliebig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bequem vor Ort – oder lassen die Daten sicher in der DATEV-Cloud verarbeiten. Dort werden sie automatisch gesichert und archiviert. Alle wichtigen Daten für die Abrechnung stehen Ihnen immer aktuell zur Verfügung. Bescheinigungen lassen sich direkt aus dem Programm heraus automatisch erstellen – so verringern Sie Ihren Aufwand erheblich.
Ihre Vorteile
Das bietet unsere Software
- Unbegrenzte Anzahl an abrechenbaren Mitarbeitenden
- Abrechnung in der DATEV-Cloud oder On-Premises möglich
- Branchenlösungen z. B. für das Baugewerbe oder den öffentlichen Dienst verfügbar
- Betriebliche Altersvorsorge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
- Flexible Tarifunterstützung, Entgelttabellen, monatliche Zulagen, Sonderzahlungen
- Bescheinigungen
- Standardisierte Personaldaten- und Abrechnungsauswertungen
- Individuelle Personaldaten- und Abrechnungsauswertungen
- Mehrmandantenfähigkeit
Funktionen im Detail
Allgemeine Funktionen
- Unbegrenzte Arbeitnehmeranzahl abrechnen
- Mehrmandantenfähigkeit
- Netzwerkfähigkeit
- Schnittstelle zu vor- und nachgelagerten Systemen
Abrechnungsformen
- Baulohn
- Öffentlicher Dienst
- Betriebliche Altersvorsorge
- Kurzarbeitergeld
- Pfändung
- Altersteilzeit
- Vorsorgebezüge
- Akkordlohn, Heimarbeiter, Heuerabrechnung
- Monatslohn
- Geschützte und berufsfördernde Einrichtungen
Abrechnung
- Komplett digitale Lohn-/ Gehaltsabrechnung
- Elektronischer Datenaustausch mit Institutionen
- Abrechnung von Tarif- und Hausverträgen
- Automatische Updates der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
- Schnittstellen zur Integration in Ihre HR-Systemumgebung
- GoBD-gerechte Datensicherung und Archivierung
- Automatische Nachberechnung inkl. des kompletten Vorjahres
- Automatische Übernahme von Institutionsrückmeldungen
- Kostenstellenverteilung
Unterstützende Formen
- Top-Kundenservice sowie Selbsthilfemedien, Schulung/Weiterbildung und Fachliteratur
- Personaldaten- und Abrechnungsauswertungen
- Individuelle Auswertungen
- Vorausgefüllte Formulare
- Steuerung der Lohnabrechnung von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefügen über Entgelttabellen
- Plausibilitätsprüfung, Probeabrechnung, Eilverarbeitung
- Automatisierte tarifliche Höherstufung
- Zulagen und Sonderzahlungen
- Deutsches Rechenzentrum
Ausgabe der Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Digitale Bereitstellung der Brutto-Netto-Abrechnungen über ein Online-Portal
- Druck und Postversand durch DATEV
- Selbst drucken
Lohn- und Gehaltsabrechnung für spezifische Branchen
Baulohnabrechnung
Meistern Sie alle gesetzlichen Anforderungen des Baulohns wie zum Beispiel die automatischen Berechnungen des Mehraufwands-Wintergeldes oder des Urlaubsanspruchs mit DATEV Lösung für den Baulohn.
Lohnabrechnung Öffentlicher Dienst und Soziale Einrichtungen
Rechnen Sie Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes, Beamte und Arbeitnehmer in sozialen und kommunalen Einrichtungen mit den Standardtarifen für den Öffentlichen Dienst sowie von Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A und B ab.
Warum Lohn abrechnen mit DATEV?
DATEV lohnt sich. Das beweisen allein die über 1,5 Millionen Unternehmen in Deutschland, die beim Thema Payroll auf DATEV setzen. Monatlich erhalten deren rund 14,5 Millionen Arbeitnehmer eine Entgeltabrechnung, die mit einem DATEV-Lohnabrechnungsprogramm erstellt wurde.
Warum Sie sich für die Genossenschaft entschieden haben? Wir stellen Ihnen die 10 entscheidenden Argumente für den DATEV-Lohn vor. Denn eine professionelle Lohnabrechnung ist heutzutage gerade für mittelständische Unternehmen von Bedeutung.
3 Schritte zu Ihrer Payroll Software
Für eine kostenfreie, individuelle Erstberatung, Preisberechnung oder Produktpräsentation
Häufige Fragen unserer Kunden
Warum muss ich bei der Softwarebestellung eine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Sie möchten mehr über die Vorteile als DATEV-Kunde erfahren?
Ihre Vorteile im Überblick
Wie läuft der Softwarewechsel auf DATEV ab?
Beim Wechsel der Software auf DATEV beraten wir Sie im Vorfeld umfassend. Unsere Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter präsentieren Ihnen gerne die Programme und klären alle weiteren Punkte, wie Datenübernahme und Einrichtung sowie Optimierungsmöglichkeiten der Arbeitsschritte ab mit Ihnen gemeinsam.
Die Software wird per Download bereitgestellt und kann nach Installation durch Sie oder unterstützend durch eine DATEV-Mitarbeiterin oder einen DATEV-Mitarbeiter eingerichtet werden.
Kann ich die Lohnabrechnungssoftware testen?
Gerne präsentieren wir Ihnen das Programm mit allen Funktionen. So erhalten Sie vorab einen umfassenden Eindruck des gesamten Funktionsumfangs. Eine Testversion ist im Bereich der Lohnabrechnungssoftware aktuell technisch nicht möglich.
Ist es möglich meine speziellen Anforderungen an den Abrechnungsprozess mit ergänzender, individueller Software umzusetzen?
Kein Problem! Gerne beraten und unterstützen wir zum Beispiel bei individuell benötigten Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung, HR-Systemen etc.
Die DATEV-Experten für Lohnsoftware stehen Ihnen hier zur Seite und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Module, die perfekt an Ihre unternehmensspezifischen Bedürfnisse angepasst sind.
Bietet DATEV Schulungen für die Lohnabrechnung an? Insbesondere auch Schulungen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, wir bieten ein umfassendes Schulungsangebot für Neuanwenderinnen und Neuanwender sowie erfahrene Mitarbeitende. Diese strecken sich von der Neuanwenderausbildung über Schulungen bis hin zu gesetzlichen Updates und weiteren Themen. DATEV bietet mehrere Schulungsformate an. Die Standardseminare finden in Präsenz vor Ort, als Dialogseminare online oder in Form von Lernvideos auf Abruf statt. Sie können unsere Referentinnen und Referenten auch individuell beauftragen und die Schulung individuell auf Sie zugeschnitten in Ihrem Unternehmen (vor Ort oder online) durchführen.