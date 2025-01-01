Ihre Vorteile
Produktbeschreibung DATEV-Lohn Öffentlicher Dienst
Die DATEV-Lohn- und Gehaltsabrechnung Öffentlicher Dienst ist Bestandteil der DATEV-Lohnabrechnungssoftware comfort und steht Anwendern kostenfrei zur Verfügung.
Die Software ermöglicht die Abrechnung mit den Besonderheiten der tariflichen Anforderungen in Sozialen Einrichtungen (freie und öffentlich rechtliche Träger) als auch für den Öffentlichen Dienst. Die Software ermöglicht die Abrechnung von Beamten, Angestellten, Arbeitnehmern, Auszubildenden und Menschen mit Behinderung.
Die Lohndaten können direkt vor Ort erfasst und in der DATEV-Cloud täglich in zwölf Verarbeitungsläufen abgerechnet werden.
Leistungsspektrum DATEV-Lohnabrechnung comfort
Funktionen spezifisch für Öffentlichen Dienst
Folgende Daten werden in der DATEV-Lohnabrechnung Öffentlicher Dienst automatisiert bereitgestellt:
- Aktuelle Tarif- und Besoldungstabellen
- Zusatzversorgungskassen, die im DATEV-Rechenzentrum gepflegt werden
- Ermittlung der Jahressonderzahlung/ZuwendungKrankengeldzuschuss
- Zeitzuschläge und Zulagen
- Abrechnung von Kindergeld
- Personalstandstatistik
Für die Entgeltabrechnung pflegt DATEV im Lohnprogramm die Tarife des Öffentlichen Dienstes
- TVöD-Bund
- TVöD-VKA
- TV-Versorgungsbetriebe
- TV-L, TV-L (Berlin)
- TV-Hessen
- Die tariflichen Regelungen sozialer Einrichtungen (Caritas, Diakonie, DRK).
- Auch bei Abweichungen vom Standard-Tarifvertrag bietet Ihnen das Programm für diese Besonderheiten eine geeignete Lösung.
- Die Beiträge zur Abführung an die Zusatzversorgungskassen/ an den VBLU werden vom DATEV-Rechenzentrum automatisch berechnet und überwacht.
- Der Datensatz zur maschinellen Weitergabe an die ZVK/VBLU für monatliche und jährliche Meldungen wird Ihnen ebenfalls bereitgestellt.
- Zur Zahlung der Beiträge stehen Ihnen die Datenübermittlung an Kreditinstitute oder Überweisung auf Papier zur Verfügung.
Allgemeine Funktionen
- Unbegrenzte Arbeitnehmeranzahl abrechnen
- Mehrmandantenfähigkeit
- Netzwerkfähigkeit
- Schnittstelle zu vor- und nachgelagerten Systemen
Abrechnung
- Komplett digitale Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Elektronischer Datenaustausch mit Institutionen
- Abrechnung von Tarif- und Hausverträgen
- Zentrale Überwachung und Pflege der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
- Automatische Übernahme von Institutionsrückmeldungen
- Schnittstellen zur Integration in Ihre HR-Systemumgebung
- GoBD-gerechte Datensicherung und Archivierung
- Automatische Nachberechnung inkl. des kompletten Vorjahres
- Kostenstellenverteilung
Unterstützende Funktionen
- Standardisierte Personaldaten- und Abrechnungsauswertungen
- Individuelle Auswertungen
- Erstellung statistischer Personalauswertungen über den Programmteil Daten-Analyse-System Personalwirtschaft, Export individueller Auswertungen z.B. nach Microsoft Excel oder Microsoft Access
- Vorausgefüllte Formulare
- Steuerung der Lohnabrechnung von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefügen über Entgelttabellen
- Plausibilitätsprüfung, Probeabrechnung, Eilverarbeitung
- Zulagen und Sonderzahlungen
- Alle erfassten Daten werden im DATEV-Rechenzentrum automatisch archiviert und bei Bedarf auf DVD zugesendet, beispielsweise für eine sozialversicherungsrechtliche oder steuerliche Betriebsprüfung
Ausgabe der Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Automatisiert direkt nach der Abrechnung den Beschäftigten über das Portal DATEV Arbeitnehmer online bereitstellen
- Druck und Postversand durch DATEV
- Selbst drucken
Hohe Serviceleistung - Premium-Hilfecenter
Top-Kundenservice durch die DATEV-Baulohnexperten, kostenfreier Zugriff auf zahlreiche Selbsthilfemedien sowie eine Vielzahl von Fachliteratur, Seminar- und Schulungsangeboten.
3 Schritte bis zu Ihrer DATEV-Lohn- und Gehaltsabrechnung Öffentlicher Dienst:
Häufige Fragen unserer Kunden
Kann ich die DATEV-Lohnabrechnung Öffentlicher Dienst testen?
Gerne präsentieren wir Ihnen das Programm mit allen Funktionen. So erhalten Sie einen ersten Eindruck vom DATEV-Lohnprogramm Öffentlicher Dienst. Eine Testversion stellen wir nicht zur Verfügung.
Bietet DATEV Schulungen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung an? Insbesondere auch Schulungen für neue Mitarbeiter?
Ja, wir bieten ein umfassendes Schulungsangebot für Neuanwenderinnen und Neuanwender sowie erfahrene Mitarbeitende. Diese strecken sich von der Neuanwenderausbildung über Schulungen bis hin zu gesetzlichen Updates und weiteren Themen. DATEV bietet mehrere Schulungsformate an. Die Standardseminare finden in Präsenz vor Ort, als Dialogseminare online oder in Form von Lernvideos auf Abruf statt. Sie können unsere Referentinnen und Referenten auch individuell beauftragen und die Schulung individuell auf Sie zugeschnitten in Ihrem Unternehmen (vor Ort oder online) durchführen.
Wie läuft der Softwarewechsel auf DATEV ab?
Beim Wechsel der Software auf DATEV können wir Sie umfassend im Vorfeld beraten. Unsere Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter präsentieren Ihnen gerne die Programme und klären auch mögliche Stolpersteine, wie Datenübernahme und Einrichtung sowie Optimierungsmöglichkeiten der Arbeitsschritte ab.
Die Software wird per Download bereitgestellt und kann nach Installation durch Sie oder unterstützend durch DATEV Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichtet werden.
DATEV Serviceversprechen
Große Leistung bei Service, Beratung und Wissen – Rundum-Unterstützung für Sie
Gerade beim komplexen Thema Baulohnabrechnung besonders wichtig: unsere Service- und Wissensangebote. Wir unterstützen Sie dabei, beim Fachwissen und bei der Software-Nutzung immer auf dem Laufenden zu bleiben. Mit einem Leistungspaket aus Beratung, Know-how und fachlicher Weiterbildung.
Hilfe zur Selbsthilfe
Bereits in der Software selbst steht eine integrierte Soforthilfe zur Verfügung. Eine intelligente Suchfunktion hilft Ihnen dabei, im DATEV Hilfe-Center schnell die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich können Anwenderinnen und Anwender ein umfangreiches, laufend erweitertes Programm an Videos und Suchfunktionen nutzen, um Lösungen für jede Fragestellung zu erhalten. Zusätzlich greifen Sie jederzeit kostenfrei auf unsere Wissensdatenbank mit mehr als 2.000 Texten zu Personalthemen zu. Werden auch Sie Teil der „DATEV-Community“, in der sich rund 18.000 angemeldete DATEV-Nutzerinnen und -Nutzer qualifiziert zu Personalthemen austauschen.
Verlags- und Schulungsangebot
In der von DATEV verlegten Fachliteratur geben renommierte Autorinnen und Autoren wichtige Impulse zu aktuellen Themen und zur Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften in der täglichen Praxis. Dabei lassen sie ihre Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag einfließen. Profitieren Sie außerdem von unserem umfangreichen Seminar- und Beratungsangebot zu gesetzlichen, fachlichen und zukunftsorientierten Themen.
Persönlicher Service von den Experten
Unsere DATEV-Service-Expertinnen und -Experten sind immer für Sie da. Sie unterstützen Sie bei individuellen, komplexen Fragestellungen. Zusätzlich besteht für Sie und Ihre Mitarbeitenden die Möglichkeit einer individuellen Vor-Ort- oder Online-Beratung.
Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Sie haben noch keine Steuerkanzlei?
Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV. Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!
Selbsterklärend und zuverlässig
Das sagen unsere Kunden
-
Mit LODAS comfort sind wir hochzufrieden, denn das Gesamtpaket stimmt: Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Schulungen und Service sind einfach klasse!
Nadine Haupt
DRK Kreisverband Görlitz Stadt und Land e.V.