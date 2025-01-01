Beurteilen Sie die Praxisrelevanz der DATEV-Fachliteratur
Wir möchten unsere Fachliteratur nach Ihren Wünschen und Anforderungen weiterentwickeln. Hierfür sind Ihre Anregungen und Praxiserfahrungen sehr wichtig. Deshalb versenden wir zwei bis drei Mal im Jahr einen elektronischen Fragebogen, in dem Themen nach ihrer Relevanz bewertet werden können. Das Ausfüllen beansprucht nur wenige Minuten.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns künftig bei der Themenauswahl unterstützen würden. Bitte füllen Sie dafür unser Kontaktformular aus und teilen Sie uns die E-Mail-Adresse und den Ansprechpartner mit, der die Befragung zukünftig erhalten soll.
Sie haben außerdem Themen, die für Sie von großer Bedeutung sind und die Sie in unserem Fachliteratur-Angebot vermissen? Gerne können Sie uns diese jederzeit über das Kontaktformular mitteilen.
DATEV Verlagsmedien Lohn & Personal
Mit DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal haben Sie und Ihre Angestellten gleichzeitig Zugriff auf sämtliche elektronischen Fachliteratur-Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen Lohn und Personal, Kompaktwissen Baugewerbe und Fachbüchern wie "Ratgeber Gehaltsextras" oder "Reisekosten" sind auch über 20 komprimierte Kurzinformationen integriert.
Kompaktwissen Lohn & Personal
Kurz und bündig werden die Themen auf rund 80 Seiten konzentriert dargestellt, so dass Sie sich schnell und gezielt informieren und einarbeiten können. Mit den zahlreichen Beispielen und Praxistipps sind Sie für alle Fragen bestens gewappnet.
Kompaktwissen Baugewerbe
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es allein im Bauhauptgewerbe mehr als 70.000 Betriebe. Hierzu zählen Unternehmen, die vielfältige Leistungen wie beispielsweise Bau von Gebäuden, Tiefbau oder Abbrucharbeiten erbringen. Die besondere Herausforderung dieser Branche ist die Komplexität der Rechtsgebiete und nicht zuletzt die sich stetig ändernden Themenschwerpunkte.