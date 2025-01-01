Branchenpaket von DATEV
Das Branchenpaket Soziale Einrichtungen inklusive Branchenkontenrahmen SKR45 ist speziell auf die Anforderungen sozialer Einrichtungen abgestimmt. Einnahmen und Ausgaben in Bereichen wie Pflege, Betreuung und Verwaltung lassen sich detailliert abbilden. Das erleichtert die Buchführung und schafft mehr Transparenz. Förder- und Abrechnungsrichtlinien werden eingehalten.
Ihre Vorteile
Selbsterklärend und zuverlässig
Kundenstimme
-
Einfaches Software-Handling, hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit über Jahre hinweg! Mit unserem Steuerberater und DATEV wird das auch in Zukunft so bleiben. Da bin ich mir sicher!
Doris Pohl
Kreisverband Rheingau-Taunus e.V. der Arbeiterwohlfahrt
Drei Säulen für Ihre Mission: DATEV-Lösungen für soziale Einrichtungen
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten!
Senden Sie uns eine Anfrage oder buchen Sie einen Beratungstermin.
Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen
Möchten Sie Ihre jetzige Software durch eine moderne und leistungsfähigere Lösung ersetzen?
Entdecken Sie auf dem DATEV-Marktplatz, welche Lösungen unsere Partner für Ihre Branche anbieten.
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.
Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.
Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können
DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.