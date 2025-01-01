Branchenpaket Soziale Einrichtungen
- Sicherheit bezüglich gesetzlicher Vorgaben
- Besseres Controlling durch aktuelle Auswertungen
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen voraus oder von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket Soziale Einrichtungen deckt die Besonderheiten dieser Branche im Rechnungswesen ab.
Ein spezieller Kontenrahmen, der den Anforderungen aus der Pflegebuchführungsverordnung entspricht, unterstützt Sie bei den Belangen sozialer Einrichtungen. Die Auswertungen stellen sicher, dass Sie die wirtschaftliche Situation der Einrichtung stets überblicken. Weitere Anforderungen, beispielsweise hinsichtlich der Pflegesatzverhandlungen, sind ebenfalls berücksichtigt.
Leistungen
-
Kontenrahmen für soziale Einrichtungen nach PBV ist für alle ambulanten und stationären bzw. teilstationären Pflegeeinrichtungen, die einen Versorgungsvertrag haben, d. h. deren Leistungen auch aus der Pflegeversicherung finanziert werden.
-
Betriebswirtschaftliche Auswertungen: Kurzfristige Erfolgsrechnungen mit und ohne statistische Kennzahlen und betriebswirtschaftliche Kurzberichte (BKB), Kapitalflussrechnung sowie eine Controllingreport-BWA
-
Controllingreport comfort nach PBV
-
Jahresabschluss: nach Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) sowie nach HGB für Einzelunternehmen, Kapitalgesellschaft und Personengesellschaft i.S. § 264a HGB
-
Auswertungen Anlagevermögen speziell für PBV: Anlagennachweis (§ 4 PBV, Anlage 3a), Fördernachweis nach Landesrecht (§ 4 PBV, Anlage 3b), Fördernachweis durch sonstige Fördergeber
-
Kost-Mustervorlagenfür ambulante und gemischte Einrichtungen unterstützen bei der Kostenrechnung
Ihr Nutzen
-
Sicherheit - Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
-
Vorbereitet für Gespräche und Verhandlungen mit den Kostenträgern - Auf den Pflege- und Betreuungsbereich abgestimmte Auswertungen ermöglichen einen genauen Nachweis der Kosten.