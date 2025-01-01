Das Branchenpaket Soziale Einrichtungen deckt die Besonderheiten dieser Branche im Rechnungswesen ab.

Ein spezieller Kontenrahmen, der den Anforderungen aus der Pflegebuchführungsverordnung entspricht, unterstützt Sie bei den Belangen sozialer Einrichtungen. Die Auswertungen stellen sicher, dass Sie die wirtschaftliche Situation der Einrichtung stets überblicken. Weitere Anforderungen, beispielsweise hinsichtlich der Pflegesatzverhandlungen, sind ebenfalls berücksichtigt.