Handbuch zur Qualitätssicherung in der Prüferpraxis

Mit dem DATEV ProCheck Prozessmodell Wirtschaftsprüfer erhalten Sie ein elektronisches QS-Handbuch, das nahtlos in den Prüfungsprozess integriert ist.

 

Interne Nachschau

Standardisierte Arbeitsweisen, skalierbare Arbeitspapiere und eine Berichtsvorlage unterstützen dabei, die interne Nachschau effizient und sicher durchzuführen.

 

Berichtskritik

DATEV unterstützt mit einer elektronischen Checkliste die strukturierte Dokumentation und die formelle sowie materielle Berichtskritik – für einheitliche Qualität.

 

