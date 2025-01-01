Um Ausfallrisiken bei Geschäftspartnern rechtzeitig zu erkennen, sind Bonitätsauskünfte unerlässlich. Der DATEV-Recherchedienst stellt Bonitätsauskünfte zu nationalen und internationalen Unternehmen von verschiedenen Auskunfteien zur Verfügung (Creditreform, CRIF, Dun & Bradstreet (D&B), Coface und SCHUFA). Auch eine Auskunft über eine Privatperson (CRIF) ist möglich.

Die Einsatzszenarien für Bonitätsauskünfte sind vielfältig. Sie können beispielsweise bei der Übernahme eines neuen Mandats, der Einschätzung neuer Geschäftsbeziehungen des Mandanten oder der Beurteilung eines Kreditlimits Bonitätsauskünfte eingesetzt werden.

Welche Auskunfteien Ihnen zur Verfügung stehen sowie detailliertere Informationen zum Thema Wirtschaftsauskünfte finden Sie im DATEV-Shop und in LEXinform (LEXinform-Abonnement erforderlich).