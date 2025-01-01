feri Branchen-Rating und Prognose

Die feri Trust GmbH erstellt vierteljährlich Branchendossiers für etwa 800 Branchen in Deutschland. Die ca. 30-seitigen Berichte umfassen aktuelle statistische Angaben, eine inhaltliche Analyse sowie quantitative Prognosen.

Sie enthalten systematisch aufbereitete, umfangreiche Brancheninformationen und geben einen plausiblen und realitätsnahen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Dabei stehen nicht nur konjunkturelle Aussichten, sondern auch strukturelle Veränderungen im Mittelpunkt.