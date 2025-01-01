feri Branchen-Rating und Prognose
- Erstellung eines Lageberichtes zur Beurteilung des Branchenumfeldes
- Ableitung branchenspezifischer Benchmarks
- Unterstützung bei branchenrelevanten Prüfungstätigkeiten
Bitte bestellen Sie die Feri-Dossiers per Bestellformular oder telefonisch beim Recherchedienst. Die Dossiers können kurzfristig per E-Mail geliefert werden.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt quartalsweise.
Beschreibung
Die feri Trust GmbH erstellt vierteljährlich Branchendossiers für etwa 800 Branchen in Deutschland. Die ca. 30-seitigen Berichte umfassen aktuelle statistische Angaben, eine inhaltliche Analyse sowie quantitative Prognosen.
Sie enthalten systematisch aufbereitete, umfangreiche Brancheninformationen und geben einen plausiblen und realitätsnahen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Dabei stehen nicht nur konjunkturelle Aussichten, sondern auch strukturelle Veränderungen im Mittelpunkt.
Neben typischen Branchenindikatoren sind Angaben zur Gewinn und Verlust -Rechnung auf Branchenebene zu finden, die als Benchmark dienen. Das Rating der Branchen bewertet das branchenspezifische Risiko. Durch die Einordnung der Branchen in Ratingklassen wird die Bonität der Branchen bestimmt.
Die Branchendossiers werden zur Einschätzung des Marktausblicks oder zur strategischen Unternehmensplanung herangezogen. Wirtschaftsprüfer nutzen diese Informationen zur Erstellung des Lageberichts, in dem das Umfeld des Einzelunternehmens zu beurteilen ist, sowie zur Ableitung branchenspezifischer Benchmarks.
Inhalt
- Branche kompakt
Dieser Teil bietet einen Überblick zur Branchenentwicklung mit Bewertung der Chancen und Risiken, einschl. Umsatzprognose und Umsatzrenditeentwicklung. Es werden wesentliche aktuelle Kennzahlen abgebildet.
- Analyse einschließlich Prognose in Bild, Text und Zahlen
Es werden die Charakteristika und Strukturen der Branche herausgearbeitet und unternehmensbezogene Kennzahlen aufgezeigt. Die Prognose zeigt in einer grafischen Darstellung und Beschreibung die Entwicklung für den Berechnungszeitraum von 5 Jahren auf: Wachstum und Rendite.
- Rating
Das Rating-Ergebnis der Branche wird zusammengefasst und kommentiert.
- Gesamtbewertung: Durchschnittliches Branchenrisiko, Klassenwechsel, langjähriger Durchschnitt, Vergleich zur Gesamtwirtschaft
- Einzelindikatoren: Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Branchenstruktur, Rentabilität
- Differenzierung nach Umsatzgrößenklassen
- Kurzfristige Bewertung: Fokussiert auf die aktuelle Lage der Branche (neben dem laufenden Jahr fließen das Vorjahr und das kommende Jahr in die Bewertung ein)
- Kennzahlen zur Branche
Hier finden Sie eine detaillierte Betrachtung der wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Für ein Benchmark-Unternehmen werden die Kennzahlen und die Entwicklung prognostiziert. Auch die historischen Werte werden abgebildet.
- Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Hier wird anhand von volkswirtschaftlichen Kennzahlen die Basis der Betrachtungen dargestellt.
Details & Preise
