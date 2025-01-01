Zahlen, die das unternehmerische Handeln absichern, sind „Geld“ wert! Sie planen und analysieren bereits die zukünftige wirtschaftliche Lage für Ihre Mandanten? Oder ziehen in Betracht ein Planzahlen-Controlling zu erstellen.

Mit dem DATEV Liquiditätsmonitor online ergänzen Sie Zahlen, Daten und Informationen, indem Sie oder Ihr Mandant die finanzielle Entwicklung für das Unternehmen simulieren. Das geht ganz einfach mittels einer Hochrechnung der Bankkontoumsätze. Dabei kommt ein Mustererkennungs-Algorithmus zum Einsatz, der anhand vergangener Bankbewegungen wahrscheinliche künftige Bankkontoumsätze abbildet. Die Liquiditätsprognose ist unabhängig von der Buchführung. DATEV Liquiditätsmonitor online setzt lediglich DATEV Unternehmen online voraus und natürlich DATEV Kanzlei Rechnungswesen bzw. DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.