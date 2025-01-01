Planzahlen-Controlling
Analysieren Sie regelmäßig unterjährig die wirtschaftliche Lage der von Ihnen beratenen Unternehmen heute und zukünftig auch im Vergleich mit der Branche. Aktuelle Entwicklung haben Sie damit jederzeit im Blick.
DATEV Liquiditätsmonitor online
Zahlen, die das unternehmerische Handeln absichern, sind „Geld“ wert! Sie planen und analysieren bereits die zukünftige wirtschaftliche Lage für Ihre Mandanten? Oder ziehen in Betracht ein Planzahlen-Controlling zu erstellen.
Mit dem DATEV Liquiditätsmonitor online ergänzen Sie Zahlen, Daten und Informationen, indem Sie oder Ihr Mandant die finanzielle Entwicklung für das Unternehmen simulieren. Das geht ganz einfach mittels einer Hochrechnung der Bankkontoumsätze. Dabei kommt ein Mustererkennungs-Algorithmus zum Einsatz, der anhand vergangener Bankbewegungen wahrscheinliche künftige Bankkontoumsätze abbildet. Die Liquiditätsprognose ist unabhängig von der Buchführung. DATEV Liquiditätsmonitor online setzt lediglich DATEV Unternehmen online voraus und natürlich DATEV Kanzlei Rechnungswesen bzw. DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.
Digitale Datenanalyse
Sie legen Wert auf eine reibungslose Buchführung und präzise Jahresabschlüsse für Ihre Mandanten. Doch wie sichern Sie dabei höchste Datenqualität?
Die Antwort liegt in digitalen Datenanalysen – ergänzt durch eine KI-gestützte Anomalieerkennung. Mehrere Prüfungen und Abgleiche übernimmt nun die KI im Hintergrund, analysiert Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefert fundierte Erklärungen für Auffälligkeiten.
So erhöhen Sie die Qualität der Mandantenbuchführung, sind optimal auf Betriebsprüfungen vorbereitet und schaffen eine verlässliche Grundlage für fundierte Entscheidungen.
Tipp: Mahnvorschläge schnell und komfortabel abstimmen
Mit DATEV Mahnvorschlag-Dialog, einer kostenlosen Zusatzkomponente von DATEV Unternehmen online, stimmen Sie Mahnvorschläge mit Ihren Mandanten digital ab. Alles online und mit automatischer Datenübernahme!