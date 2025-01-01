Passend und professionell: Lösungen für eine gezielte Beratung
In DATEV Kanzlei-Rechnungswesen wechseln Sie zu geeigneten Lösungen für das Planzahlen-Controlling.
Erstellen Sie schnell eine erste Erfolgsplanung mit den BWA-Planwerten – auf Basis von Kontenzwecken. Eine auf diesen Werten basierte Liquiditätsplanung erhalten Sie mit der Cloud Anwendung DATEV Analyse und Planung. Die BWA hilft Ihnen dann bei der regelmäßigen Analyse der wirtschaftlichen Lage. Neben Ist-Ist-Vergleichen können Sie auch regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche durchführen. Die Cloud-Anwendung DATEV Frühwarnservice unterstützt Sie mit einer automatisierten BWA-Analyse zur Erkennung von Auffälligkeiten. Über die DATEV Branchenauswertungen lässt sich das Unternehmen bei Bedarf mit der Branche vergleichen. Den Controllingreport nutzen Sie, um Ihre Mandantinnen und Mandanten über die laufende wirtschaftliche Lage zu informieren. Mit der Cloud-Anwendung Steuervorauszahlungen berechnen Sie die Vorauszahlungen Ihrer Mandanten und können unerwartete Nachzahlungen vermeiden. So erkennen Sie Entwicklungen frühzeitig, reagieren schnell und steuern gemeinsam auf Kurs.
Bieten Sie die Leistungen des laufenden Planzahlen-Controlling als honorarpflichtige Zusatzleistung zu den monatlichen Auswertungen der Finanzbuchführung an – professionell und zukunftsorientiert.
BWA
Mit der BWA auf Basis von Kontenzwecken erstellen Sie schnell eine kurzfristige Erfolgsrechnung als Ausgangsbasis. Behalten Sie auch zukünftige Entwicklungen im Auge! Mit einem Vorjahresvergleich und regelmäßigen Soll-Ist-Vergleichen erkennen Sie frühzeitig, ob Ziele erreicht werden. Mit den BWA-Planwerten stellen Sie schnell und einfach im Soll-Ist-Vergleich die Abweichungen fest. Erfahren Sie mehr.
DATEV Analyse und Planung
Die neue Cloud-Anwendung bietet Ihnen verschiedene Leistungen. Mit der Programmlösung Planung erstellen Sie eine auf den BWA-Planwerten basierte Liquiditätsplanung. Die Anwendung Frühwarnservice unterstützt Sie mit einer automatisierten BWA-Analyse, um betriebswirtschaftliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen. Erfahren Sie mehr.
DATEV Branchenauswertungen
Mit den DATEV Branchenauswertungen vergleichen Sie das Unternehmen mit der Branche und decken Stärken und Schwächen auf. Erfahren Sie mehr.
DATEV Steuervorauszahlung
Die neue Cloud-Anwendung prüft, ob die Höhe der Vorauszahlungen angemessen ist oder ob ein Anpassungsantrag gestellt bzw. eine Rücklage für zu erwartende Steuernachzahlungen gebildet werden sollte. Erfahren Sie mehr.
DATEV Controllingreport
Zusätzlich zur BWA bietet Ihnen der DATEV Controllingreport mit Kennzahlen, Trends und Grafiken eine tiefergehende Analyse der laufenden unternehmerischen Ist-Situation. Erfahren Sie mehr
Vorteile die sich lohnen
Unternehmenssituation fundiert einschätzen
Mit minimalem Aufwand erstellen Sie aussagekräftige Prognosen zu Ertragslage und Liquidität. Der Vergleich mit den aktuellen Ist-Werten zeigt Ihnen, ob die gesteckten Ziele erreicht werden – und verschafft einen klaren, datenbasierten Überblick über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens.
Mit der Branche im Vergleich bleiben
Durch den direkten Branchenvergleich erkennen Sie auf einen Blick, ob Abweichungen auf das Unternehmen selbst oder auf allgemeine Entwicklungen in der Branche zurückzuführen sind.
Frühzeitig reagieren und gezielt steuern
Ein regelmäßiges Controlling macht Abweichungen frühzeitig sichtbar. Automatisierte Hinweise auf Veränderungen ermöglichen es Ihnen, schnell zu reagieren, Empfehlungen auszusprechen und gemeinsam mit Ihrer Mandantschaft Maßnahmen zu ergreifen.
Beratung ausbauen und Zusatzleistungen anbieten
Erweitern Sie Ihr Leistungsangebot um ein Planzahlen-Controlling – eine klare, honorarfähige Zusatzleistung zur monatlichen Finanzbuchführung, die Mehrwert für Ihre Mandantinnen und Mandanten schafft.