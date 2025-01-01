In DATEV Kanzlei-Rechnungswesen wechseln Sie zu geeigneten Lösungen für das Planzahlen-Controlling.

Erstellen Sie schnell eine erste Erfolgsplanung mit den BWA-Planwerten – auf Basis von Kontenzwecken. Eine auf diesen Werten basierte Liquiditätsplanung erhalten Sie mit der Cloud Anwendung DATEV Analyse und Planung. Die BWA hilft Ihnen dann bei der regelmäßigen Analyse der wirtschaftlichen Lage. Neben Ist-Ist-Vergleichen können Sie auch regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche durchführen. Die Cloud-Anwendung DATEV Frühwarnservice unterstützt Sie mit einer automatisierten BWA-Analyse zur Erkennung von Auffälligkeiten. Über die DATEV Branchenauswertungen lässt sich das Unternehmen bei Bedarf mit der Branche vergleichen. Den Controllingreport nutzen Sie, um Ihre Mandantinnen und Mandanten über die laufende wirtschaftliche Lage zu informieren. Mit der Cloud-Anwendung Steuervorauszahlungen berechnen Sie die Vorauszahlungen Ihrer Mandanten und können unerwartete Nachzahlungen vermeiden. So erkennen Sie Entwicklungen frühzeitig, reagieren schnell und steuern gemeinsam auf Kurs.

Bieten Sie die Leistungen des laufenden Planzahlen-Controlling als honorarpflichtige Zusatzleistung zu den monatlichen Auswertungen der Finanzbuchführung an – professionell und zukunftsorientiert.