Je früher mögliche Risiken in der Geschäftsentwicklung Ihrer Mandanten erkannt werden, desto mehr Handlungsspielraum bleibt, um drohende Krisen abzuwenden.
Diese Anforderung ist nicht nur betriebswirtschaftlich relevant, sondern ergibt sich auch aus dem seit 2021 geltenden Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG). Danach sind Steuerberatungskanzleien verpflichtet, ihre Mandanten auf mögliche Krisen oder Anzeichen einer möglichen Insolvenz hinzuweisen.
Effektive Unterstützung erhalten die Kanzleien dabei von DATEV Analyse und Planung. Die Cloud-Anwendung beinhaltet die Programmlösungen Frühwarnservice und Planung.
DATEV Frühwarnservice
Seit Anfang 2025 steht Ihnen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen eine automatisierte Analyse der Buchführung zur Verfügung: Der DATEV Frühwarnservice unterstützt Sie dabei, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen. So können Sie rechtzeitig Handlungsempfehlungen ableiten und gemeinsam mit Ihren Mandanten Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung der Geschäftsentwicklung umsetzen.
Mögliche Probleme sichtbar machen
Der DATEV Frühwarnservice analysiert die aktuelle Buchführung anhand von vordefinierten Schwellenwerten und prüft die BWA sowie die Erfolgs-, Bilanz- und Liquiditätskennzahlen auf Auffälligkeiten. Diese Schwellenwerte können Sie individuell an die Situation Ihres Mandanten anpassen. Auffälligkeiten werden nur dann angezeigt, wenn sie die definierten Schwellenwerte überschreiten. Die betroffenen Posten und Konten werden in der Cloud-Anwendung farblich hervorgehoben, um eine gezielte Analyse zu ermöglichen. Zusätzlich bietet die Lösung eine grafische Darstellung der zeitlichen Entwicklung auffälliger Posten.Um eine drohende Krise abzuwenden, legen Sie gemeinsam mit Ihren Mandanten geeignete Maßnahmen fest. Diese Maßnahmen können in die Programmlösung Planung integriert werden, um die erwarteten Auswirkungen auf den zukünftigen Erfolg und die Liquidität abzubilden und durch regelmäßige Erfolgskontrollen zu überwachen.
Planung
Seit Juli 2024 steht die Cloud-Anwendung DATEV Analyse und Planung mit der Programmlösung Planung zur Verfügung. Mit ihr können Sie schnell und einfach eine Erfolgs- und Liquiditätsplanung erstellen. Bereits vorhandene Plandaten aus den BWA-Planwerten (BWA01) lassen sich problemlos übernehmen. Weitere Plandaten können manuell erfasst oder über eine Steigerungsfunktion schnell vorbelegt werden.
Zur Abbildung von Finanzierungen und Investitionen steht Ihnen eine Krediterfassung sowie eine Investitionsplanung zur Verfügung. DATEV Analyse und Planung ermöglicht auch eine Planung auf Kontenebene und bietet eine übersichtliche grafische Darstellung wichtiger Planungsergebnisse.
Die Zahlungsübersicht der BWA-Planung kann durch die Eingabe von Zahlungsverläufen detaillierter beeinflusst werden. Die Planungsergebnisse können Sie Ihren Mandanten über konfigurierbare Auswertungen präsentieren.
Voraussetzungen für den Erfolg schaffen
Als professioneller Partner schaffen Sie so die Voraussetzungen für den unternehmerischen Erfolg Ihrer Mandanten. Mit dem DATEV Frühwarnservice erkennen Sie Risiken frühzeitig und können gemeinsam mit Ihren Mandanten schnell gegensteuern. Dank einer fundierten Planung haben Sie die zukünftige Entwicklung stets im Blick.
DATEV Analyse und Planung umfasst die Programmlösungen Frühwarnservice und Planung und ist im Paket Wirtschaftsberatung classic ohne Aufpreis enthalten. Darüber hinaus ist DATEV Analyse und Planung Bestandteil des DATEV Mehrwert-Angebots. Die Lösung wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die für 2025 geplanten Themen finden Sie im Hilfe-Dokument www.datev.de/hilfe/1028430 unter Ausblick. Ende 2025 wird DATEV Analyse und Planung die bisherigen OnPremise-Lösungen DATEV Unternehmensanalyse und DATEV Unternehmensplanung ablösen. Informieren Sie sich hier zur Umstellung.