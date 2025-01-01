Je früher mögliche Risiken in der Geschäftsentwicklung Ihrer Mandanten erkannt werden, desto mehr Handlungsspielraum bleibt, um drohende Krisen abzuwenden.

Diese Anforderung ist nicht nur betriebswirtschaftlich relevant, sondern ergibt sich auch aus dem seit 2021 geltenden Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG). Danach sind Steuerberatungskanzleien verpflichtet, ihre Mandanten auf mögliche Krisen oder Anzeichen einer möglichen Insolvenz hinzuweisen.

Effektive Unterstützung erhalten die Kanzleien dabei von DATEV Analyse und Planung. Die Cloud-Anwendung beinhaltet die Programmlösungen Frühwarnservice und Planung.