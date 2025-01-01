Eine solide Buchführung trägt wesentlich zum Unternehmenserfolg bei, sie muss dafür aber auch durchgehend geschehen und genau sein. Der große Vorteil eines Buchführungsprogramms ist, dass damit rechtssicher gearbeitet werden kann. Denn das Finanzamt macht genaue Vorgaben, wie eine korrekte Buchführung auszusehen hat. Damit bei der Gewinnermittlung zur jährlichen Vorlage alles stimmt, weist unsere Buchführungssoftware auf fehlerhafte Angaben oder fehlende Informationen genau hin.