Aktuelle Themen

DATEV Mittelstandsindex

Cyberkriminelle nutzen zunehmend E-Rechnungen, um Unternehmen mit manipulierten Zahlungsinformationen zu täuschen. Wer auf sichere Übertragungswege setzt oder Rechnungsdaten sorgfältig prüft, schützt sich effektiv vor Betrug.

Gut vorbereitet ins neue Jahr: Weiterbildung zum Jahreswechsel

Der Jahreswechsel ist eine Zeit der Bilanz – aber auch des Aufbruchs. Während in vielen Bereichen Rückblick gehalten wird, stehen für Steuerberater und Unternehmer bereits die nächsten Herausforderungen vor der Tür.

Kontenplan – Buchhaltung mit SKR03 und SKR04

Der Kontenplan ist das Herzstück der Buchhaltung, erlaubt doch erst er es, Geld- und Warenströme zu sortieren und in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Doch welchen Kontenplan sollen Unternehmen wählen? Und was sind die Unterschiede zwischen Kontenplan SKR03 und SKR04?

DATEV-Marktplatz Expo 2025: Partnerlösungen im Fokus

Auch 2025 lädt DATEV wieder zur virtuellen DATEV-Marktplatz Expo ein. Am 11. November haben Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit, sich umfassend über rund 50 ausgewählte Softwarelösungen von DATEV-Marktplatz Partnern zu informieren – live und interaktiv.

DATEV – Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage

Als Kunde profitieren Sie und Ihr Unternehmen von leistungsfähigen, rechtssicheren und effizienten Softwarelösungen.

Seit über 50 Jahren steht DATEV für erstklassige Software und IT-Dienstleistungen. Die maßgeschneiderten Lösungen für Buchführung, Lohnabrechnung und kaufmännische Geschäftsprozesse sind optimal auf die Anforderungen Ihres Unternehmens und Ihrer Branche abgestimmt.

Gute Gründe, sich für DATEV zu entscheiden

Datensicherheit
Kalkulierbare Kosten
Flexibilität
Partnerschaftliche Unterstützung
Aktuelle & Verlässliche Software

DATEV überzeugt: DATEV x Fleur ami - E-Rechnung? Läuft.

"Die E-Rechnung ist ein echter Booster für das digitale Rechnungswesen: weniger Fehler, weniger Aufwand, mehr Überblick" Der Steuerberater Marco Gerstinger aus der Kanzlei Hanspach-Bieber in Willich und Katrin Hübecker vom DATEV-Kunden fleur ami zeigen im Video, wie die E-Rechnung ihre digitale Zusammenarbeit erleichtert und beschleunigt hat.

DATEV Messen & Veranstaltungen

Finden Sie hier die von DATEV bundes­weit veran­stalteten Events:

Messen & Kongresse Partner-Veranstaltungen
