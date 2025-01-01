Kontenplan – Buchhaltung mit SKR03 und SKR04

Der Kontenplan ist das Herzstück der Buchhaltung, erlaubt doch erst er es, Geld- und Warenströme zu sortieren und in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Doch welchen Kontenplan sollen Unternehmen wählen? Und was sind die Unterschiede zwischen Kontenplan SKR03 und SKR04?

Mehr erfahren