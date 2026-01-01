Die digitalen Anforderungen an Unternehmen wachsen stetig. Gleichzeitig sorgen gesetzliche Änderungen und steigende regulatorische Vorgaben für zunehmenden Handlungsdruck. Viele Betriebe stehen daher vor einer zentralen Frage:

Wie gelingt der Übergang zu durchgängigen, sicheren und effizienten digitalen Prozessen?

Als DATEV unterstützen wir IHK, HWK und Unternehmensverbände dabei, ihre Mitgliedsunternehmen gezielt mit den Informationen zu versorgen, die sie für eine sichere und effiziente Digitalisierung benötigen. Denn Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein Weg – und jeder Schritt zählt.