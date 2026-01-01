Die digitalen Anforderungen an Unternehmen wachsen stetig. Gleichzeitig sorgen gesetzliche Änderungen und steigende regulatorische Vorgaben für zunehmenden Handlungsdruck. Viele Betriebe stehen daher vor einer zentralen Frage:
Wie gelingt der Übergang zu durchgängigen, sicheren und effizienten digitalen Prozessen?
Als DATEV unterstützen wir IHK, HWK und Unternehmensverbände dabei, ihre Mitgliedsunternehmen gezielt mit den Informationen zu versorgen, die sie für eine sichere und effiziente Digitalisierung benötigen. Denn Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein Weg – und jeder Schritt zählt.
Unser Angebot für Ihre Veranstaltungen
Wir unterstützen Ihre Veranstaltungsformate mit praxisnahen Fachvorträgen, die Orientierung bieten und konkrete Umsetzungsschritte aufzeigen – verständlich und kompakt.
- E-Rechnung heute und morgen – Grundlagen und gesetzliche Hintergründe
- E-Rechnung – einfach erstellen und sicher archivieren
- Digitales Büro - durch durchgängiges Rechnungswesen Aufwand reduzieren und Prozesse optimieren
Unsere Inhalte richten sich besonders an Mitgliedsunternehmen, die Lohn- und Rechnungswesenprozesse bereits eigenständig im Betrieb organisieren.
Digitale Prozesse ganzheitlich denken
Oftmals existieren in Unternehmen gut funktionierende Einzelanwendungen, jedoch ohne durchgängigen Gesamtprozess. Daten werden manuell übertragen, Medienbrüche bremsen die Abläufe und die Automatisierung bleibt unvollständig. Gerade in Zeiten steigender Regulierung, wachsender Transparenzanforderungen und schneller Marktveränderungen reicht das nicht mehr aus.
Daten müssen fließen.
Abläufe müssen ineinandergreifen.
Entscheidungen müssen auf verlässlichen, aktuellen Informationen basieren.
Unser gemeinsamer Beitrag: Orientierung schaffen und Komplexität reduzieren
Unser Ziel ist es, Sie als Kammer oder Verband dabei zu unterstützen, Ihren Mitgliedsunternehmen echte Mehrwerte zu bieten.
Dazu tragen wir bei, indem wir
- komplexe Sachverhalte verständlich erklären,
- praktische Einstiegshilfen geben,
- konkrete Tipps für den Unternehmensalltag vermitteln.
So ermöglichen wir Ihren Mitgliedsbetrieben einen klaren, sicheren und nachvollziehbaren Einstieg in digitale Prozesse – praxisnah, zukunftssicher und umsetzbar.
Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Beteiligung an Veranstaltungen zur Verfügung.
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail: aeu@datev.de