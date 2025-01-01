Branchenpaket für Vereine, Stiftungen und gGmbHs

Branchenpaket von DATEV

Das Branchenpaket für Vereine, Stiftungen und gGmbHs unterstützt Sie bei der Umsetzung aller gesetzlichen Anforderungen zur Rechnungslegung und Besteuerung. Es erleichtert die Anwendung der einschlägigen Rechtsgrundsätze im Rahmen der Buchführung und sorgt für eine klare und strukturierte Zuordnung aller Einnahmen und Ausgaben.

Mit dem speziell entwickelten Kontenrahmen 42 können Sie Ihre Buchungen transparent erfassen. In Verbindung mit dem KOST-1-Feld lassen sich finanzielle Mittel präzise zuordnen.So behalten Sie jederzeit den Überblick über die finanzielle Struktur Ihrer Organisation.

Fünf Gründe für das Branchenpaket Vereine, Stiftungen und gGmbHs

  • Rechtssichere Buchführung mit dem passenden Kontenrahmen

    Mit dem speziell auf die Branche zugeschnittenen Kontenrahmen erfüllen Sie alle steuerlichen und rechtlichen Anforderungen – ganz ohne Mehraufwand.

  • Transparente Auswertung nach Tätigkeitsbereichen

    Die für die gemeinnützige Körperschaften relevanten Sphären werden über ein Konto erfasst. Die Sphäre wird über das Kostenstellen-Feld des Buchungssatzes zugeordnet. Diese können für die Aufbereitung der Auswertungen hinzugezogen werden.

  • Individuelle Kostenrechnung für mehr Übersicht

    Nutzen Sie die branchenspezifischen Mustervorlagen für die Kostenrechnung zur Abteilungs-, Sparten- und Projektabrechnung.

  • Nahtlose Integration dank leistungsstarker Schnittstellen

    Schnittstellen für vor- und nachgelagerte Systeme spielen eine zentrale Rolle in der digitalen Transformation von Unternehmen. Sie ermöglichen den reibungslosen Austausch von Daten zwischen verschiedenen Softwarelösungen und tragen zur Automatisierung und mehr Effizienz bei.

    Zum DATEV Marktplatz

  • Digitale Prozesse für eine starke Zusammenarbeit mit der Steuerberatung

    Durch die Nutzung digitaler Belegverarbeitung wird die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei verbessert, der gemeinsame Rechnungsprozess optimiert und erhebliche Kosten eingespart.

DATEV Lösungen für Vereine, Stiftungen und gGmbHs

  • Buchführungssoftware

    Mit der qualitativ hochwertigen Finanzbuchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie von höchstem Komfort beim digitalen Buchen und sind für die E-Rechnungspflicht bestens gerüstet. Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich komplett digitalisieren und E-Rechnungen in Zukunft komfortabel erstellen und versenden. Dabei werden Daten einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud direkt mit Ihrem Steuerberater ausgetauscht.

    Darüber hinaus stehen Ihnen als Kontroll- und Führungsinstrument auf die Branche abgestimmte BWAs und Branchenauswertungen zur Verfügung.

    So erhalten Sie wertvolle Informationen zur Unternehmenssteuerung über die unterjährigen Auswertungen.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

  • Branchenpaket Vereine, Stiftungen und gGmbHs

    Das Branchenpaket für Vereine, Stiftungen und gGmbHs setzt die maßgeblichen gesetzlichen Belange für die Rechnungslegung und Besteuerung um. Es hilft Ihnen bei der Anwendung der einschlägigen Rechtsgrundsätze im Rahmen der Buchführung.

    Der spezielle Kontenrahmen 42 ermöglicht in Verbindung mit dem KOST-1-Feld eine Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben auf den ideellen Bereich, die Vermögensverwaltung, die ertragssteuerfreien Zweckbetriebe und die ertragsteuerpflichtigen Geschäftsbetriebe.

    Weitere Informationen zum Branchenpaket finden Sie hier

Sind Sie fit für die E-Rechnung?

Unternehmen - auch Vereine, Stiftungen und gGmbHs, die nach § 2 UStG eine unternehmerische Tätigkeit ausführen - müssen seit 1. Januar 2025 in der Lage sein im B2B-Bereich E-Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können.

  • E-Rechnungspflicht rechtzeitig umsetzen
  • Digitale Prozesse effizient gestalten
  • Rechtliche Vorgaben sicher einhalten
Informieren Sie sich jetzt!

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können

DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.