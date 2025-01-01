Branchenpaket für Vereine, Stiftungen, GmbHs
- Branchenspezifischer Kontenrahmen angelehnt an den SKR04
- Die Unterteilung nach Sphären erfolgt über das Feld KOST1
- Auswertungen auf Basis Kontenzwecke
- Anlagenspiegel nach Sphären
- Bei Einsatz von Kostenrechnung classic: Verteilungsschlüssel zur Sofortaufteilung in der Buchführung
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen voraus oder von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket für Vereine, Stiftungen und gGmbHs setzt die für die Rechnungslegung und Besteuerung maßgeblichen gesetzlichen Belange um. Es hilft Ihnen bei der Anwendung der einschlägigen Rechtsgrundsätze im Rahmen der Buchführung.
Der spezielle Kontenrahmen 42 ermöglicht die Zuordnung, in Verbindung mit dem KOST 1-Feld, der Einnahmen und Ausgaben auf den ideellen Bereich, die Vermögensverwaltung, die ertragssteuerfreien Zweckbetriebe und die ertragsteuerpflichtigen Geschäftsbetriebe.
Steuerberater und Steuerberaterinnen
- Programmtechnische Umstellung auf SKR42 - mit Einsatz Kostenrechnung classic
- Programmtechnische Umstellung auf SKR42 - ohne Einsatz Kostenrechnung classic
Unternehmer und Unternehmerinnen
Leistungen
- Kontenrahmen SKR 42
- Branchen-BWA
- Jahresabschluss
- Bilanz
- Überschussrechnung
- Kostenrechnung