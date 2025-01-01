Die Buchführung ist eines der Kerngeschäfte in den Kanzleien. Buchführung ist auch Massengeschäft. Geschwindigkeit und Effizienz sind daher wesentliche Faktoren für den Erfolg.

Unsere Automatisierungsservices unterstützen Sie bei Routinetätigkeiten und verschaffen Ihnen Freiräume bei der täglichen Arbeit. Die Freiräume können Sie beispielsweise für andere Kanzleiaufgaben, die Erweiterung der Mandate oder eine intensivere Mandantenbetreuung nutzen.

