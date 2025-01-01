Mann und Frau vor dem Laptop stehend im Büro

Buchführung

Laufend aktuell und korrekt zu buchen, das ist selbstverständlich und sorgt für Qualität. Sie gewinnen wertvolle Informationen für die Beratung Ihrer Mandanten. Werkzeuge zur Prozessoptimierung und Automatisierung schaffen Freiräume - das Fundament für individuelle Beratung.

Automatisierung

Die Buchführung ist eines der Kerngeschäfte in den Kanzleien. Buchführung ist auch Massengeschäft. Geschwindigkeit und Effizienz sind daher wesentliche Faktoren für den Erfolg.

Unsere Automatisierungsservices unterstützen Sie bei Routinetätigkeiten und verschaffen Ihnen Freiräume bei der täglichen Arbeit. Die Freiräume können Sie beispielsweise für andere Kanzleiaufgaben, die Erweiterung der Mandate oder eine intensivere Mandantenbetreuung nutzen.

Kostenrechnung

Mit einer Kosten- und Leistungsrechnung sieht Ihr Mandant genau, womit er sein Geld verdient. Er erkennt sofort die Kostentreiber und weiß, welche Geschäftsbereiche rentabel sind. Beraten Sie ihn bei der Analyse der Auswertungen und lernen so Ihren Mandanten und seine individuellen branchenspezifischen Bedürfnisse noch besser kennen.

Anlagenbuchführung

Verwalten Sie Inventare bequem und lückenlos. Sie verfügen immer über aktuelle AfA-Werte in den unterjährigen Auswertungen und bereiten den Jahresabschluss optimal vor.

Branchenspezifische Lösungen

Jede Branche hat ihre eigene Besonderheit und setzt spezielles Know-how voraus. Das Baugewerbe benötigt Informationen zu Vor- und Nachkalkulationen. Apotheken müssen trotz Abhängigkeiten von hochpreisigen Arzneimitteln ihre Liquidität im Blick behalten. Soziale Einrichtungen benötigen Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen mit Kostenträgern.

Erfahren Sie mehr zu den DATEV-Lösungen für die laufende branchenspezifische Buchführung und Beratung.

Vermietung und Verpachtung

DATEV Vermietung und Verpachtung ist die Lösung für Sachverhalte rund um die Vermietung und Verpachtung für Privatmandate. Der Fokus liegt hierbei auf einen durchgängigen Prozess. Sie können weitere Automatisierungsmöglichkeiten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen einbinden, beispielsweise digitale Belege aus DATEV Unternehmen online, DATEV Bankdatenservice, wiederkehrende Buchungen und DATEV Anlagenbuchführung.