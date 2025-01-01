Art.-Nr. 99290 | Software

DATEV Anlagenbuchführung

  • Anlagenbuchführung für unterschiedliche Abschlusszwecke (z.B. Handels- und Steuerbilanz) komfortabel verwalten
  • Vollständig in den Arbeitsablauf der Finanzbuchführung und des Jahresabschlusses integriert
  • Liefert Zahlenmaterial für die Kostenrechnung, betriebswirtschaftliche Planung und für versicherungstechnische Zwecke
Monatlich
ab 39,87 €
Preis- und Lieferinformationen
Inhalte

Beschreibung

Ermittlung der Abschreibungen, Sonderabschreibungen und Restwerte gemäß der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen

Mit der Anlagenbuchführung verwalten Sie Inventare bequem und lückenlos, verfügen immer über aktuelle AfA-Werte in den unterjährigen Auswertungen und bereiten den Jahresabschluss optimal vor. Vollständig in den Arbeitsablauf der Finanzbuchführung integriert, werden Doppelerfassungen überflüssig und Kontrollen durch die automatisierte Abstimmung erleichtert.

Leistungen

  • Für den Ersteinstieg: assistentenunterstützte Datenübernahme aus Programmen anderer Anbieter (Excel usw.)

  • Direkte Anlage eines Inventars bei der Erfassung von anlagerelevanten Buchungssätzen (Soforterfassung Anlagenbuchführung)

  • Komfortable Unterstützung durch Eingabe- und Berechnungshilfen z.B.

    • Auswahl der Abschreibungsart

    • Integrierte AfA-Tabellen

    • Sonderabschreibungsverteilung

    • Vorsteuerkorrektur nach § 15a UStG

  • Verteilung der Abschreibungen auf mehrere Kostenstellen

  • Investitionsabzugsbeträge einfach und übersichtlich verwalten, wie z.B. Bildung und Auflösung mit und ohne Investition

  • Nutzung von unterschiedlichen Rechnungslegungszwecken ( z.B. Handelsrecht, Steuerrecht)

  • Automatische Bestückung des Anlagenspiegels in der E-Bilanz / Schnittstelle zur Anlage AVEÜR

  • Darstellung der tatsächlichen Kostenstruktur im Unternehmen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten

Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kundenstimmen

"Mit der Soforterfassung Anlagenbuchführung und der monatlich automatisierten Übergabe der Abschreibungen in die Finanzbuchhaltung ist unsere monatliche BWA genauer und somit der Monatsabschluss detaillierter. Mit Übergabe der Abschreibungen in die Kostenrechnung können wir die Auswirkung der Abschreibungen pro Bus und pro Kostenstelle sehen, was in unserer Branche des ÖPNV sehr wichtig ist."

Gabriele Pfützner
Stabsstelle Finanzen

"Die Anlagenbuchführung gibt uns den Überblick über alle Inventare und sorgt für Planungssicherheit in unserem Unternehmen. Mit Simulationen sichern wir Investitionsentscheidungen und Preiskalkulationen ab. Neben der klassischen Verwaltung des Anlagevermögens schätzen wir das Programm insbesondere als wertvolle Planungshilfe."

Matthias Härter

