DATEV Anlagenbuchführung
- Anlagenbuchführung für unterschiedliche Abschlusszwecke (z.B. Handels- und Steuerbilanz) komfortabel verwalten
- Vollständig in den Arbeitsablauf der Finanzbuchführung und des Jahresabschlusses integriert
- Liefert Zahlenmaterial für die Kostenrechnung, betriebswirtschaftliche Planung und für versicherungstechnische Zwecke
Inhalte
Beschreibung
Ermittlung der Abschreibungen, Sonderabschreibungen und Restwerte gemäß der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen
Mit der Anlagenbuchführung verwalten Sie Inventare bequem und lückenlos, verfügen immer über aktuelle AfA-Werte in den unterjährigen Auswertungen und bereiten den Jahresabschluss optimal vor. Vollständig in den Arbeitsablauf der Finanzbuchführung integriert, werden Doppelerfassungen überflüssig und Kontrollen durch die automatisierte Abstimmung erleichtert.
Leistungen
-
Für den Ersteinstieg: assistentenunterstützte Datenübernahme aus Programmen anderer Anbieter (Excel usw.)
-
Direkte Anlage eines Inventars bei der Erfassung von anlagerelevanten Buchungssätzen (Soforterfassung Anlagenbuchführung)
-
Komfortable Unterstützung durch Eingabe- und Berechnungshilfen z.B.
-
Auswahl der Abschreibungsart
-
Integrierte AfA-Tabellen
-
Sonderabschreibungsverteilung
-
Vorsteuerkorrektur nach § 15a UStG
-
-
Verteilung der Abschreibungen auf mehrere Kostenstellen
-
Investitionsabzugsbeträge einfach und übersichtlich verwalten, wie z.B. Bildung und Auflösung mit und ohne Investition
-
Nutzung von unterschiedlichen Rechnungslegungszwecken ( z.B. Handelsrecht, Steuerrecht)
-
Automatische Bestückung des Anlagenspiegels in der E-Bilanz / Schnittstelle zur Anlage AVEÜR
-
Darstellung der tatsächlichen Kostenstruktur im Unternehmen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.