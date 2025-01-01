Beschreibung

Im DATEV Mehrwert-Angebot sind alle wesentlichen Programme für den Kanzleialltag enthalten.

Eine Übersicht über diese Programme erhalten Sie:

in der Leistungsbeschreibung

im Produktvergleich unten auf dieser Seite

Das Angebot ermöglicht die umfangreiche Nutzung der DATEV-Produktpalette für die Steuerberatung. So brauchen Sie nicht lange zu überlegen, ob es sich lohnt, für nur wenige Mandatsfälle ein Einzelprodukt zu kaufen, denn im DATEV Mehrwert-Angebot ist dieses Programm bereits enthalten.

Mit dem DATEV Mehrwert-Angebot sind Sie für die Steuerberatung bestens gerüstet. Wenn Sie noch mehr Leistung brauchen, helfen Ihnen die Ergänzungen und Upgrades unter Zusatzprodukte.

Bitte beachten Sie: Folgende Produkte sind ebenfalls im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten, jedoch werden sie nicht automatisch ausgeliefert. D. h. diese Produkte müssen explizit bestellt werden, da hierfür bestimmte Voraussetzungen erforderlich oder andere Hinweise zu beachten sind: