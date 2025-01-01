DATEV Mehrwert-Angebot
- Die Steuerberatungs-Software zum Komplettpreis
- Erweiterung der Beratungsleistungen durch den flexiblen Einsatz der Steuerberatungs-Softwareprodukte
- Gestaltungsspielräume bei der Betreuung Ihrer Mandanten
Inhalte
Beschreibung
Im DATEV Mehrwert-Angebot sind alle wesentlichen Programme für den Kanzleialltag enthalten.
Eine Übersicht über diese Programme erhalten Sie:
- in der Leistungsbeschreibung
- im Produktvergleich unten auf dieser Seite
Das Angebot ermöglicht die umfangreiche Nutzung der DATEV-Produktpalette für die Steuerberatung. So brauchen Sie nicht lange zu überlegen, ob es sich lohnt, für nur wenige Mandatsfälle ein Einzelprodukt zu kaufen, denn im DATEV Mehrwert-Angebot ist dieses Programm bereits enthalten.
Mit dem DATEV Mehrwert-Angebot sind Sie für die Steuerberatung bestens gerüstet. Wenn Sie noch mehr Leistung brauchen, helfen Ihnen die Ergänzungen und Upgrades unter Zusatzprodukte.
Bitte beachten Sie: Folgende Produkte sind ebenfalls im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten, jedoch werden sie nicht automatisch ausgeliefert. D. h. diese Produkte müssen explizit bestellt werden, da hierfür bestimmte Voraussetzungen erforderlich oder andere Hinweise zu beachten sind:
- DATEV Abschlussprüfung compact (Art.-Nr. 40684 )
Das Produkt kann auf Wunsch anstelle von DATEV Bilanzbericht comfort freigeschaltet werden.
- DATEV Eigenorganisation classic (Art.-Nr. 96390 )
Wenn Sie DATEV Eigenorganisation compact oder comfort einsetzen, wird DATEV Eigenorganisation classic nicht automatisch bereitgestellt, da die Umstellung in der Regel mit organisatorischen Änderungen verbunden ist. Sprechen Sie dazu bitte Ihren kundenverantwortlichen Ansprechpartner im Außendienst an.
- DATEV Eigenorganisation Unternehmensstrukturen (Art.-Nr. 96303 )
Der Einsatz ist i. V. m. DATEV Eigenorganisation compact nicht möglich.
- DATEV E-Rechnungsschreibung (Art.-Nr. 55000 ) Die Registrierung für DATEV E-Rechnungsplattform ist mit der Bestellung von DATEV Mehrwert-Angebot nicht automatisch abgedeckt. Sie muss individuell von Ihnen vorgenommen werden. DATEV E-Rechnungsschreibung wird über die DATEV E-Rechnungsplattform aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter DATEV E-Rechnung: digital und effizient .
- DATEVnet Einzelplatz (Art.-Nr. 62252 )
Dient der Absicherung des Internetzugangs an einem Einzelplatz-PC der Kanzlei. Dafür müssen Anpassungen an der bestehenden PC-Konfiguration vorgenommen werden.
- DATEVnet Netz (Art.-Nr. 62220 )
Dieses Produkt ist inklusive der Hardware-Komponente DATEVnet-Router. DATEVnet Netz dient der Absicherung des Internetzugangs der Kanzlei. Dafür müssen Anpassungen in der bestehenden IT-Infrastruktur der Kanzlei vorgenommen werden.
- DATEV Personal-Benchmark online (Art.-Nr. 42610 )
Die Nutzung von DATEV Personal-Benchmark online setzt Einsatz von Zugangsmedium DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard voraus.
- DATEV Telefonie Basis (Art.-Nr. 45723 )
Die Nutzung von DATEV Telefonie Basis setzt zwingend ein separates CTI-Fremdprodukt mit DATEV CTI-Schnittstelle voraus, siehe Info-Datenbank-Dokument "Telefonieren aus den DATEV-Programmen" (Dok.-Nr. 0903257 ).
- DATEV Unternehmen online (Art.-Nr. 95138 )
Beachten Sie die Hinweise zum Bestellen und Einrichten von DATEV Unternehmen online unter www.datev.de/hilfe-duo , Schritt 2. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Zugangsmedium: DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard .
Auf Wunsch können Sie auch die folgenden Varianten der im DATEV Mehrwert-Angebot enthaltenen Produkte freischalten lassen:
DATEV Bilanzbericht classic, DATEV Bilanzbericht compact, DATEV Eigenorganisation compact, DATEV Erbschaft- und Schenkungsteuer classic, DATEV Einkommensteuer classic, DATEV Körperschaftsteuer classic, DATEV LODAS classic, DATEV Lohn und Gehalt classic.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Kundenstimme
Das DATEV Mehrwert-Angebot ermöglicht es uns, jederzeit auf die meisten DATEV-Programme zuzugreifen, sie zu testen, Rationalisierungspotenziale zu erschließen und die Betreuung unserer Mandanten auszubauen.
NEUMÜLLER & PARTNER
NEUMÜLLER & PARTNER GBR RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER
Produktvergleich
|Funktion
|DATEV Basis-Angebot
|DATEV Mehrwert-Angebot
|
Betriebliches Rechnungswesen
|
DATEV E-Rechnungsschreibung
|✗
|✓
|
DATEV Bilanzbericht comfort oder DATEV Abschlussprüfung compact
|1)
|✓
|
DATEV Bilanzbericht classic
|1)
|✓
|
DATEV Bilanzbericht compact
|✓
|✓
|
DATEV Abschlussüberwachung
|✗
|✓
|
DATEV Kostenrechnung classic
|✗
|✓
|
DATEV Anlagenbuchführung
|✓
|✓
|
Agrar-Abschluss nach BMEL
|✗
|✓
|
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
|✓
|✓
|
Abschlussprüfung
|
DATEV Abschlussprüfung comfort
|✗
|1)
|
Personalwirtschaft
|
DATEV LOVOR
|✗
|✓
|
DATEV Personal-Benchmark online 9)
|✗
|✓
|
DATEV Personal-Managementsystem classic
|✗
|✓
|
DATEV LODAS comfort 2)
|1)
|✓
|
DATEV LODAS classic 2)
|✓
|✓
|
DATEV Lohn und Gehalt comfort 2)
|1)
|✓
|
DATEV Lohn und Gehalt classic 2)
|✓
|✓
|
Steuern
|
DATEV Umsatzsteuererklärung classic
|✓
|✓
|
DATEV Gewerbesteuer classic
|✓
|✓
|
DATEV Körperschaftssteuer comfort
|1)
|✓
|
DATEV Körperschaftssteuer classic
|✓
|✓
|
DATEV Erbschaft- und Schenkungssteuer comfort
|✗
|✓
|
DATEV Einkommenssteuer comfort
|1)
|✓
|
DATEV Einkommenssteuer classic
|✓
|✓
|
Office-Management
|
DATEV ProCheck 5)
|✗
|✓
|
DATEV Marketing und Vertrieb 10)
|✗
|✓
|
DATEV Eigenorganisation Unternehmensstrukturen 4)
|✗
|✓
|
DATEV Eigenorganisation comfort
|1)
|1)
|
DATEV Eigenorganisation classic
|1)
|✓
|
DATEV Eigenorganisation compact
|✓
|✓
|
Wirtschaftsberatung
|
DATEV Immobilienanalyse
|✗
|✓
|
DATEV Private Vermögensanalyse
|✗
|✓
|
DATEV Wirtschaftsberatung classic 6)
|✗
|✓
|
DATEV Basis Wirtschaftsberatung
|✗
|✓
|
DATEV Vermögensnachfolge 9)
|✗
|✓
|
IT-Lösungen & Security
|
DATEVnet 7)
|✗
|✓
|
DATEV Telefonie Basis 8)
|✗
|✓
|
DATEV Kommunikationsserver
|✗
|✓
|
DATEV Grundpaket Basis
|✓
|✓
|
Wissen
|
Mandanten-Monatsinformationen
|✗
|✓
|
LEXinform comfort 11)
|1)
|✓
|
LEXinform classic 11)
|✓
|✓
|
Bonitätsauskünfte: Selbstabrufe des Anbieters CRIF für DATEV-Mitglieder 14)
|✗
|✓
|
DATEV Paket Expertisen und Verträge 3)
|✗
|✓
|
Weitere kostenlose Software/Anwendungen für Kanzleien
|
Tool Rechnungslegungspflicht
|✗
|✓
|
Tool DÜ Formulare Rechnungswesen
|✗
|✓
|
Bindung im Kanzlei-Design 13)
|✓
|✓
|
DATEV Schwerbehindertenabgabe
|✗
|✓
|
DATEV Lohn Vorerfassung
|✗
|✓
|
Tool Ergänzende Steuerformulare
|✗
|✓
|
Tool Neuanlage eines Mandats
|✗
|✓
|
DATEV Steuerkonto online
|✓
|✓
|
DATEV Unternehmen online 12)
|✓
|✓
Bitte beachten Sie, dass die im Produktvergleich unter der Beschreibung oben gelisteten Produkte von Ihnen explizit bestellt werden müssen.
1) Als Zusatzmodul erhältlich.
2) Zusätzlich fallen Gebühren abhängig vom Abrechnungsvolumen an (Abrechnungsgrundpreis).
3) Enthält: Dienstwagen-Expertisen, Internationale Besteuerung-Expertisen, Umsatzsteuer-Expertisen, Vereinsbesteuerungs-Expertisen, Vertragsgestaltung und -management.
4) Einsatz i. V. m. DATEV Eigenorganisation compact nicht möglich. Bei Bedarf explizit bestellen (Art.- Nr. 96303)
5) Optional können Sie das kostenlose Standard-Prozessmodell speziell für Wirtschaftsprüfer bestellen. Beim Einsatz der Software DATEV Anwalt wird das Prozessmodell für Rechtsanwälte automatisch kostenlos bereitgestellt.
6) Enthält: DATEV Finanzanalyse, DATEV Steuergestaltung, DATEV Unternehmensplanung inkl. Personalkostenplanung, DATEV Unternehmensanalyse inkl. Ratingreport Banken und DATEV Analyse und Planung.
7) Monatlicher Grundpreis - ohne Volumengebühr - enthalten. DATEVnet wird nicht automatisch bereitgestellt. Bei Bedarf kann entweder DATEVnet Einzelplatz (Art.-Nr. 62252) oder DATEVnet Netz (Art.-Nr. 62220) zuzüglich der Hardwarekomponente DATEV-Router bestellt werden.
8) DATEV Telefonie Basis (Art.-Nr. 45723) - die Nutzung von DATEV Telefonie Basis setzt zwingend ein separates CTI-Fremdprodukt mit DATEV CTI-Schnittstelle voraus, siehe Info-Datenbank, Dok.- Nr. 0903257.
9) Beim DATEV Basis-Angebot inkl. DATEV Elektronisches Wissen Lohn und Personal, - Rechnungswesen; beim DATEV Mehrwert-Angebot inkl. DATEV Elektronisches Wissen Familienrecht, - Steuerdeklaration, - Steuerliche Außenprüfung.
10) Bis zum 31.12.2025 im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten.
11) Bei zusätzlicher Nutzung von LEXinform Steuern online (Voraussetzung: LEXinform Steuern) werden je freigeschaltete Identität (z. B. DATEV SmartCard/DATEV mIDentity/DATEV-Benutzerkonto) mtl. 2,00 Euro berechnet. Die Freischaltung erfolgt über DATEV Rechteverwaltung online.
12) Bei Anlage eines Mandantenbestandes entstehen zusätzliche Kosten für DATEV Belege online pro Mandantenbestand (siehe DATEV-Preisliste unter DATEV Belege online, Art.-Nr. 95157).
13) Für Druck und Bindung Ihres Auftrags entstehen Kosten. Die Preise finden Sie in der Preisliste.
14) Bis zum 31.12.2025 im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten.