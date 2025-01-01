Die IT-Sicherheitslösung DATEVnet Netz schützt Ihre IT und Ihr Netzwerk umfassend und professionell. DATEVnet Netz sorgt für einen sicheren Internetzugang und für höchste Sicherheit im E-Mailverkehr. Dabei durchlaufen Ihre E-Mails und gesamten Internetdaten automatisch eine zentrale und immer aktuelle Viren- und Spamprüfung und Firewalls im DATEV-Rechenzentrum. Schädliche Webseiten werden von Anfang an blockiert. Das DATEV-Rechenzentrum und DATEVnet sind ISO/IEC 27001 zertifiziert. Das gewährleistet höchste Sicherheit für Ihr Kanzleinetzwerk.

Durch ein kontinuierlich gewartetes, mehrstufiges und zentral gesteuertes Sicherheitssystem bietet DATEVnet einen weitreichenden Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet. DATEVnet fügt sich nahtlos in Ihre Prozesse ein. Es agiert unauffällig im Hintergrund und sorgt für den höchstmöglichen Schutz. Ein Team von DATEVnet-Spezialisten kümmert sich um sie zentrale Wartung.

Als User erhalten Sie einen DATEV-Router (Hardware-Gateway), den Sie in Ihr Netz integrieren und mit Ihrem Breitbandzugang verbinden. Darüber erfolgt die sichere Anbindung an die Internet-Service-Area (ISA) im DATEV-Rechenzentrum. Das Router-Management erfolgt zentral durch DATEV, wodurch der Router selbst für Sie wartungsfrei ist.