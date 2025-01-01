DATEVnet Netz
- IT-Sicherheitskonzept zum Schutz Ihres Netzwerks bei der E-Mail-Kommunikation und beim Arbeiten im Internet
- DATEV Web-Radar unterbindet Zugriffe auf schädliche Webseiten
- DATEV Mail-Radar warnt vor E-Mails mit besonderem Gefahrenpotenzial
- DATEV Reverse-Scan: Schon zugestellte E-Mails werden mit aktualisierten Virenscannern gescannt
Nutzungsvoraussetzungen
- Sie benötigen einen VPN-fähiger Breitband-Internetzugang.
- Der erforderliche DATEV-Router wird Ihnen nach der Bestellung von DATEVnet Netz geliefert.
- Weitere Informationen finden Sie in der Leistungsbeschreibung DATEVnet Netz (DATEV Hilfe-Center, Dokument 0903149)
Inhalte
Beschreibung
Die IT-Sicherheitslösung DATEVnet Netz schützt Ihre IT und Ihr Netzwerk umfassend und professionell. DATEVnet Netz sorgt für einen sicheren Internetzugang und für höchste Sicherheit im E-Mailverkehr. Dabei durchlaufen Ihre E-Mails und gesamten Internetdaten automatisch eine zentrale und immer aktuelle Viren- und Spamprüfung und Firewalls im DATEV-Rechenzentrum. Schädliche Webseiten werden von Anfang an blockiert. Das DATEV-Rechenzentrum und DATEVnet sind ISO/IEC 27001 zertifiziert. Das gewährleistet höchste Sicherheit für Ihr Kanzleinetzwerk.
Durch ein kontinuierlich gewartetes, mehrstufiges und zentral gesteuertes Sicherheitssystem bietet DATEVnet einen weitreichenden Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet. DATEVnet fügt sich nahtlos in Ihre Prozesse ein. Es agiert unauffällig im Hintergrund und sorgt für den höchstmöglichen Schutz. Ein Team von DATEVnet-Spezialisten kümmert sich um sie zentrale Wartung.
Als User erhalten Sie einen DATEV-Router (Hardware-Gateway), den Sie in Ihr Netz integrieren und mit Ihrem Breitbandzugang verbinden. Darüber erfolgt die sichere Anbindung an die Internet-Service-Area (ISA) im DATEV-Rechenzentrum. Das Router-Management erfolgt zentral durch DATEV, wodurch der Router selbst für Sie wartungsfrei ist.
Leistungen
Zentrale Absicherung Ihrer IT
- Zuverlässiger Schutz vor Viren, Würmern und Angriffen aus dem Netz
- DATEV-Router (Hardware-Router) zur Absicherung eines vorhandenen Internet-Zugangs im Netzwerk
- Ein Spezialisten-Team von DATEV kümmert sich zentral um die Aktualisierung von Virenschutz und Firewalls
Geschützer Internetzugang
- DATEV Web-Radar: Aufruf bekannter schädlicher Internetseiten wird unterbunden
- HTTPS-Scan: Auch bei verschlüsseltem Aufruf von Internetseiten wird Schadsoftware erkannt und ausgefiltert (optional aktivierbar)
Sicherheit in der E-Mail-Kommunikation
- Anti-Spam-Lösung: Die Sicherheit wird durch eine Spamprüfung weiter erhöht, da Mails mit Schadsoftware sehr oft als Spam eingestuft werden, auch wenn die Schadsoftware selbst noch nicht bekannt ist. (optional aktivierbar)
- DATEV Reverse-Scan: Bereits zugestellte E-Mails werden bis zu 24 Stunden rückwirkend auf seinerzeit noch unbekannte Bedrohungen geprüft. Bei Bedarf wird der Mail-Empfänger automatisch informiert.
- DATEV Mail-Radar: DATEVnet-User erhalten eine automatische Warnung beim Empfang von E-Mails mit erhöhtem Gefährdungspotenzial, zum Beispiel bei angehängter Office-Datei mit Makro.
Einfache Administration
- Mit der DATEVnet-Administration lassen sich einfach über einen Webbrowser z. B. User, E-Mail-Postfächer oder weitere Optionen administrieren.