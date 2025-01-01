Mit DATEVnet mobil verbinden Sie mobile Geräte, z. B. iPhoneTM, iPadTM und Android-Geräten sowie mobile Geräte mit AppleTM OS X, sicher mit Ihrem Firmen-Netzwerk.

Um die übertragenen Daten vor unbefugten Dritten zu schützen, wird die Verbindung mittels VPN verschlüsselt (Virtual Private Network). So können Sie unterwegs einfach und sicher mit Ihren gewohnten Apps auf alle Systeme und Dokumente in Ihrem Netzwerk zugreifen sowie E-Mails oder Termine bearbeiten.

Welche mobilen Geräte auf Ihr Netzwerk zugreifen dürfen, steuern Sie einfach über die DATEVnet-Administration. Für die Authentifizierung beim Zugriff wird ein SMS/TAN-Verfahren verwendet. Beim Abruf Ihrer E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge von Ihrem Exchange-Server können Sie wahlweise auf SMS/TAN verzichten und stattdessen das Easy-Sync-Verfahren nutzen.

Hinweis für DATEVasp-/DATEV-SmartIT-Kunden:

Auf der Basis von DATEVnet mobil können Sie mit Ihrem mobilen Endgerät vollumfänglich auf Ihre DATEVasp-/DATEV-SmartIT-Systeme mit allen Ressourcen zugreifen. Für die Bestellung wenden Sie sich bitte an Ihr IT-Management-Team.