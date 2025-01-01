DATEVnet mobil
- Hochsichere Anbindung von Smartphones, Tablets, AppleTM MacBooks an Ihr Netzwerk
- Jederzeit Zugriff auf Ihre E-Mails und Terminkalender
- Bei Verlust eines mobilen Endgeräts können Sie die Verbindung zum Netzwerk sperren.
Nutzungsvoraussetzungen
- DATEVnet Netz als Basis für die Sicherheit des Netzwerks
- Mobiles Endgerät mit aktuellem Betriebssystem iOSTM, AndroidTM (ab Version 4.1.x) oder AppleTM OS X und Internetzugang
- Für den SMS-Empfang geeignete Mobilfunk-SIM mit entsprechendem Endgerät (SMS-Empfang an iPadTM und einigen AndroidTM Tablets nicht möglich)
- Das mobile Endgerät muss die Sicherheitsrichtlinien des Betriebssystems erfüllen. Eine Aufhebung der Sicherheitsmechanismen des Betriebssystems ("Jailbreak") ist nicht zulässig.
Inhalte
Beschreibung
Mit DATEVnet mobil verbinden Sie mobile Geräte, z. B. iPhoneTM, iPadTM und Android-Geräten sowie mobile Geräte mit AppleTM OS X, sicher mit Ihrem Firmen-Netzwerk.
Um die übertragenen Daten vor unbefugten Dritten zu schützen, wird die Verbindung mittels VPN verschlüsselt (Virtual Private Network). So können Sie unterwegs einfach und sicher mit Ihren gewohnten Apps auf alle Systeme und Dokumente in Ihrem Netzwerk zugreifen sowie E-Mails oder Termine bearbeiten.
Welche mobilen Geräte auf Ihr Netzwerk zugreifen dürfen, steuern Sie einfach über die DATEVnet-Administration. Für die Authentifizierung beim Zugriff wird ein SMS/TAN-Verfahren verwendet. Beim Abruf Ihrer E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge von Ihrem Exchange-Server können Sie wahlweise auf SMS/TAN verzichten und stattdessen das Easy-Sync-Verfahren nutzen.
Hinweis für DATEVasp-/DATEV-SmartIT-Kunden:
Auf der Basis von DATEVnet mobil können Sie mit Ihrem mobilen Endgerät vollumfänglich auf Ihre DATEVasp-/DATEV-SmartIT-Systeme mit allen Ressourcen zugreifen. Für die Bestellung wenden Sie sich bitte an Ihr IT-Management-Team.
Leistungen
- Durchgängiges Sicherheitskonzept von DATEVnet mobil und DATEVnet Netz DATEVnet mobil bietet ein durchgängiges Sicherheitskonzept für den mobilen Zugriff auf Ihr Netzwerk. Als Basis dient die IT-Sicherheitslösung DATEVnet Netz für den Schutz Ihrer IT.
- Hochsichere Anbindung von Smartphones und Tablets an Ihr Netzwerk Die Integration Ihrer mobilen Endgeräte in das Netzwerk mit allen VPN-Einstellungen, Zertifikaten und Sicherheitsrichtlinien findet über gesicherte Kommunikationsmechanismen statt. Die Authentifizierung findet mittels Zertifikaten statt, mit VPN-Kennwort und einer per SMS versendeten DATEVnet-TAN.
- Einfache E-Mail-Synchronisation durch EasySync EasySync verzichtet auf das Versenden einer SMS und das Eingeben einer TAN beim mobilen Zugriff auf die E-Mails, Kalendereinträge oder Kontakte. Die Synchronisation mit dem Exchange-Server (E-Mail, Kontakte, Kalender) wird mit EasySync einfacher. Für den vollen Zugriff auf Ihr Netzwerk benötigen Sie weiterhin das SMS-/TAN-Verfahren. EasySync können Sie in der DATEVnet-Administration für jedes Gerät einzeln aktivieren. Ein Gerät, das über EasySync angebunden wird, muss mit einem Sperrcode geschützt sein.
- Einfach einrichten und verwalten Die DATEVnet-Administration dient als Selfservice für die zentrale Verwaltung Ihrer Mobilgeräte.
- Sicherheit auch bei Verlust des mobilen Endgeräts Wenn ein mobiles Gerät verloren geht, können Sie diesen Zugang umgehend über die DATEVnet-Administration sperren. Eine Verbindung in das Netzwerk ist dann nicht mehr möglich.