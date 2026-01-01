Mit DATEVnet Telearbeitsplatz verbinden Sie einen PC oder Laptop sicher mit Ihrem Firmennetzwerk. So können Sie am Heimarbeitsplatz oder auch von unterwegs direkt in Ihrem Netzwerk arbeiten.

Die Verbindung läuft über jeden beliebigen Internet-Zugang (z. B. DSL oder LTE) und wird über einen VPN-Tunnel (Virtual Private Network) zwischen Arbeitsplatz und Ihrem Netzwerk hergestellt. Die übertragenen Daten können nicht mitgelesen werden. Die VPN-Verbindung wird zusätzlich durch DATEV SmartCard abgesichert. Das schützt vor unberechtigten Zugriffen Dritter. Auf Wunsch können Sie eine dauerhafte Firewall auf dem PC aktivieren, die ausschließlich Internetzugriffe über den geschützten Internetzugang DATEVnet zulässt.

Durch eine Anmeldung am vorhandenen WTS-Server müssen keine Programme an den ausgelagerten Arbeitsplätzen installiert werden. Die Software für die Telearbeitsplätze wird zentral durch automatische Updates auf dem neuesten Stand gehalten, wichtige Sicherheits-Updates ebenso wie Änderungen an der Firewall.

Die Telearbeitsplätze werden in der DATEVnet-Administration konfiguriert. Die Einrichtung am Telearbeitsplatz ist auch ohne großes Fachwissen möglich: Nach Installation der Zugangs-Software wird mit der ersten Anschaltung die Konfiguration übertragen. Damit ist eine Verbindung mit Ihrem DATEVnet Router und der Zugriff auf Ihr Netzwerk möglich. Für die Verbindung in das Firmennetz wird kein DATEVnet-Volumen abgerechnet.