Art.-Nr. 49210 | Dienstleistung

DATEV E-Mail-Verschlüsselung

  • Zentrale Ver- und Entschlüsselung im DATEV-Rechenzentrum, schützt E-Mail-Inhalt vor unberechtigten Zugriff
  • Problemlose Integration in bestehende Kanzleiprozesse
  • Automatische Anpassung der Verschlüsselungsart an die technischen Voraussetzungen beim E-Mail-Empfänger - Kenntnisse über Entschlüsselungstechnik sind nicht erforderlich
Monatlich
ab 2,40 €
Mit der DATEV E-Mail-Verschlüsselung schützen Sie - in Verbindung mit DATEVnet oder DATEV SmartCard - vertrauliche Daten in E-Mails vor unberechtigtem Zugriff.

Als Cloud-Lösung zur automatischen Ver- und Entschlüsselung von E-Mails basiert die DATEV E-Mail-Verschlüsselung auf DATEVnet und passt die Art der Verschlüsselung automatisch den technischen Gegebenheiten bei den Empfängern der E-Mails an.

Ihre Kommunikationspartner, von denen uns keine öffentlichen Verschlüsselungszertifikate vorliegen, können ihre E-Mails in einem intuitiv bedienbaren Portal entschlüsseln. Die Empfänger müssen sich dazu einmalig am Entschlüsselungsportal DATEV E-Mail-Verschlüsselung registrieren und sein Kennwort selbst vergeben. Im Portal können Ihre Mandantinnen und Mandanten dann auch sicher auf die E-Mail antworten.

Verschlüsselte E-Mails an Sie werden zentral entschlüsselt. So ist auch bei einer Krankheitsvertretung die Bearbeitung der elektronischen Post gewährleistet. Die entschlüsselten E-Mails können problemlos in Dokumenten-Management-Systemen weiterverarbeitet werden. Alle E-Mails werden zentral auf Viren geprüft.

Die E-Mail-Verschlüsselung basiert auf der IT-Sicherheitslösung DATEVnet. Sie sorgt neben höchster Sicherheit im E-Mail-Verkehr auch für eine sichere Verbindung ins Internet.

Damit Sie die DATEV E-Mail-Verschlüsselung nutzen können, benötigen Sie

  • DATEV SmartCard sowie
  • die IT-Sicherheitslösung DATEVnet Netz.

Gerne beraten wir Sie rund um die DATEV E-Mail-Verschlüsselung und DATEVnet.
Buchen Sie einfach kostenlose einen Beratungstermin. Hier geht es zur:

  • Zentrales Ver- und Entschlüsseln von E-Mails im DATEV-Rechenzentrum

  • Pflege der öffentlichen Verschlüsselungszertifikate im Rechenzentrum

  • Für Kommunikationspartner ohne öffentliches Verschlüsselungszertifikat wird automatisch eine Online-Portallösung verwendet

  • Virenschutzmechanismen sind auch für verschlüsselte Mails möglich

  • Einfache Integration in die Kanzleiprozesse; Einbindung eines Microsoft Outlokk Ad-Ins

