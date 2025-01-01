DATEV E-Mail-Verschlüsselung
- Zentrale Ver- und Entschlüsselung im DATEV-Rechenzentrum, schützt E-Mail-Inhalt vor unberechtigten Zugriff
- Problemlose Integration in bestehende Kanzleiprozesse
- Automatische Anpassung der Verschlüsselungsart an die technischen Voraussetzungen beim E-Mail-Empfänger - Kenntnisse über Entschlüsselungstechnik sind nicht erforderlich
Inhalte
Beschreibung
Mit der DATEV E-Mail-Verschlüsselung schützen Sie - in Verbindung mit DATEVnet oder DATEV SmartCard - vertrauliche Daten in E-Mails vor unberechtigtem Zugriff.
Als Cloud-Lösung zur automatischen Ver- und Entschlüsselung von E-Mails basiert die DATEV E-Mail-Verschlüsselung auf DATEVnet und passt die Art der Verschlüsselung automatisch den technischen Gegebenheiten bei den Empfängern der E-Mails an.
Ihre Kommunikationspartner, von denen uns keine öffentlichen Verschlüsselungszertifikate vorliegen, können ihre E-Mails in einem intuitiv bedienbaren Portal entschlüsseln. Die Empfänger müssen sich dazu einmalig am Entschlüsselungsportal DATEV E-Mail-Verschlüsselung registrieren und sein Kennwort selbst vergeben. Im Portal können Ihre Mandantinnen und Mandanten dann auch sicher auf die E-Mail antworten.
Verschlüsselte E-Mails an Sie werden zentral entschlüsselt. So ist auch bei einer Krankheitsvertretung die Bearbeitung der elektronischen Post gewährleistet. Die entschlüsselten E-Mails können problemlos in Dokumenten-Management-Systemen weiterverarbeitet werden. Alle E-Mails werden zentral auf Viren geprüft.
Die E-Mail-Verschlüsselung basiert auf der IT-Sicherheitslösung DATEVnet. Sie sorgt neben höchster Sicherheit im E-Mail-Verkehr auch für eine sichere Verbindung ins Internet.
Voraussetzungen für die Nutzung und kostenlose Beratung
Damit Sie die DATEV E-Mail-Verschlüsselung nutzen können, benötigen Sie
- DATEV SmartCard sowie
- die IT-Sicherheitslösung DATEVnet Netz.
Leistungen
Zentrales Ver- und Entschlüsseln von E-Mails im DATEV-Rechenzentrum
Pflege der öffentlichen Verschlüsselungszertifikate im Rechenzentrum
Für Kommunikationspartner ohne öffentliches Verschlüsselungszertifikat wird automatisch eine Online-Portallösung verwendet
Virenschutzmechanismen sind auch für verschlüsselte Mails möglich
Einfache Integration in die Kanzleiprozesse; Einbindung eines Microsoft Outlokk Ad-Ins