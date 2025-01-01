Mit der DATEV E-Mail-Verschlüsselung schützen Sie - in Verbindung mit DATEVnet oder DATEV SmartCard - vertrauliche Daten in E-Mails vor unberechtigtem Zugriff.

Als Cloud-Lösung zur automatischen Ver- und Entschlüsselung von E-Mails basiert die DATEV E-Mail-Verschlüsselung auf DATEVnet und passt die Art der Verschlüsselung automatisch den technischen Gegebenheiten bei den Empfängern der E-Mails an.

Ihre Kommunikationspartner, von denen uns keine öffentlichen Verschlüsselungszertifikate vorliegen, können ihre E-Mails in einem intuitiv bedienbaren Portal entschlüsseln. Die Empfänger müssen sich dazu einmalig am Entschlüsselungsportal DATEV E-Mail-Verschlüsselung registrieren und sein Kennwort selbst vergeben. Im Portal können Ihre Mandantinnen und Mandanten dann auch sicher auf die E-Mail antworten.

Verschlüsselte E-Mails an Sie werden zentral entschlüsselt. So ist auch bei einer Krankheitsvertretung die Bearbeitung der elektronischen Post gewährleistet. Die entschlüsselten E-Mails können problemlos in Dokumenten-Management-Systemen weiterverarbeitet werden. Alle E-Mails werden zentral auf Viren geprüft.

Die E-Mail-Verschlüsselung basiert auf der IT-Sicherheitslösung DATEVnet. Sie sorgt neben höchster Sicherheit im E-Mail-Verkehr auch für eine sichere Verbindung ins Internet.

Voraussetzungen für die Nutzung und kostenlose Beratung

Damit Sie die DATEV E-Mail-Verschlüsselung nutzen können, benötigen Sie

DATEV SmartCard sowie

die IT-Sicherheitslösung DATEVnet Netz.

Gerne beraten wir Sie rund um die DATEV E-Mail-Verschlüsselung und DATEVnet.

Buchen Sie einfach kostenlose einen Beratungstermin. Hier geht es zur: