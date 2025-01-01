Datenbank LEXinform
Die Datenbank LEXinform bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Recherchen benötigen - vom Steuerrecht, EU-Recht, Berufsrecht bis hin zum Zivil- und Wirtschaftsrecht. Nutzen Sie z. B. ein umfangreiches Themenlexikon, Arbeitshilfen und Literaturzusammenfassungen aus über 50 Fachzeitschriften.
Der steuerrechtliche Basiskommentar von Lippross bietet Ihnen Kommentierungen zu allen wichtigen Steuergesetzen. Ein breit gefächertes Spektrum an betriebswirtschaftlichen Informationen rundet das Angebot ab. Mit der Zusatzkomponente LEXinform Verlagsrecherche können Sie renommierte externe Fachdatenbanken, wie Haufe, jurisAllianz und NWB, einbinden und durchsuchen.
DATEV LEXinform plus
DATEV LEXinform plus beinhaltet DATEV LEXchat für die KI-gestützte Recherche in LEXinform comfort und der digitalen Bibliothek DATEV Verlagsmedien comfort. Voraussetzung für DATEV LEXinform plus ist LEXinform comfort (online).
Elektronisches Wissen
Das Elektronische Wissen bietet zusätzlich zu LEXinform thematisch aufbereitetes Fachwissen mit passender Rechtsprechung, Gesetzgebung und Arbeitshilfen.
Die Produkte Elektronisches Wissen Lohn und Personal, Elektronisches Wissen Rechnungswesen und Elektronisches Wissen Steuerdeklaration werden automatisch mit den leistungserstellenden Programmen ausgeliefert.
Zusätzlich abonnierbar bietet das Elektronische Wissen Personalmanagement gebündeltes Beratungswissen rund um das Thema Personalwesen.
DATEV-Recherchedienst
Der DATEV-Recherchedienst unterstützt Sie als Informationsdienstleister in allen betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen und rechtlichen Belangen Ihres Tagesgeschäftes oder Kanzleialltags.
Expertisen und Verträge
Die Expertisen liefern Ihnen das benötigte Hintergrundwissen, um steuerrechtliche Sachverhalte fundiert aufzubereiten wie Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen.
DATEV Fördermittel-Check
Der DATEV Fördermittel-Check manövriert Sie zuverlässig durch den Fördermittel-Dschungel. Täglich aktualisiert stehen Ihnen ca. 1.500 Fördermittel aus EU, Bund und Bundesländern zur Verfügung.