Werden von der Finanzverwaltung Belege zur Steuererklärung angefordert, können diese digital übermittelt werden. Es besteht bundesweit die Möglichkeit, digitale Belege an die Finanzverwaltung nachzureichen. Die Nachreichung wird in den Steuerprogrammen, der Sonstigen Nachricht, dem elektronischen Einspruch und dem elektronischen Anpassungsantrag unterstützt.

Profitieren Sie von den Vorteilen

Belege in digitaler Form an das Finanzamt übermitteln

Vorbelegung aller verfügbaren Daten



Sichere und schnelle Übermittlung über die DATEV-Cloud

Empfangsbestätigung durch die Finanzverwaltung

DATEV Hilfe-Center:

Belegnachreichung (Überblick)