Leistungen im Überblick

  • Elektronische Übermittlung von Fragebögen zur steuerlichen Erfassung
  • Elektronischer Zugriff auf steuerrelevante digitale Belege aus DATEV Einkommensteuer
  • Elektronische Steuerkontoabfrage mit Steuerkonto online
  • Abruf der vorausgefüllten Steuererklärung in DATEV Einkommensteuer
  • Elektronisches Übermitteln der Erklärungsdaten aus den Steuerprogrammen
  • Elektronische Bekanntgabe der Einkommensteuerbescheide (Digitaler Verwaltungsakt)
  • Elektronische Rückübermittlung von Bescheiddaten
  • Elektronischer Einspruch
  • Elektronischer Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen
  • Elektronische Übermittlung von Belegen im Zuge einer Belegnachreichung
  • Elektronische Übermittlung einer Sonstigen Nachricht an die Finanzverwaltung
  • Elektronische Übermittlung des Antrags auf Lohnsteuer-Ermäßigung
  • Mitteilung von Auslandssachverhalten nach § 138 Abs. 2 AO