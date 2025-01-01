Leistungen im Überblick
- Elektronische Übermittlung von Fragebögen zur steuerlichen Erfassung
- Elektronischer Zugriff auf steuerrelevante digitale Belege aus DATEV Einkommensteuer
- Elektronische Steuerkontoabfrage mit Steuerkonto online
- Abruf der vorausgefüllten Steuererklärung in DATEV Einkommensteuer
- Elektronisches Übermitteln der Erklärungsdaten aus den Steuerprogrammen
- Elektronische Bekanntgabe der Einkommensteuerbescheide (Digitaler Verwaltungsakt)
- Elektronische Rückübermittlung von Bescheiddaten
- Elektronischer Einspruch
- Elektronischer Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen
- Elektronische Übermittlung von Belegen im Zuge einer Belegnachreichung
- Elektronische Übermittlung einer Sonstigen Nachricht an die Finanzverwaltung
- Elektronische Übermittlung des Antrags auf Lohnsteuer-Ermäßigung
- Mitteilung von Auslandssachverhalten nach § 138 Abs. 2 AO