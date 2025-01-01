Nutzungsunabhängiges Preissystem für durchgängige digitale Prozesse. Die DATEV E-Steuern-Pauschale deckt elektronischen Leistungen ab, die beim Bearbeiten einer Steuererklärung entstehen. Sie profitieren also von einem nutzungsunabhängigen, transparenten Preissystem. Ein weiteres Plus: Sie können alle Leistungen mehrfach im Veranlagungszeitraum in Anspruch nehmen, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.