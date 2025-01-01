Zahlungsaufträge zentral abwickeln
Sie setzen für die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten auf DATEV Unternehmen online oder planen dies künftig zu tun? Dann stellen Sie Ihren Mandanten Zahlungsaufträge direkt in Bank online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) bereit.
Und so funktioniert's:
Zahlungsaufträge vorbereiten und bereitstellen
- Zahlungsaufträge direkt in DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt vorbereiten
- Zahlungsaufträge anschließend an Bank online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) übermitteln
Zahlungsaufträge freigeben
- Mandanten prüfen bereitgestellte Zahlungsaufträge in Bank online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online)
- Mandanten korrigieren bei Bedarf Zahlungsaufträge
- Weiterleitung der Zahlungsaufträge per PIN/TAN- oder EBICS-Verfahren an Kreditinstitute
Ihre Vorteile
- DATEV LODAS sowie DATEV Lohn und Gehalt ermöglichen Ihnen, Zahlungsaufträge einfach und komfortable Ihren Mandanten bereitzustellen.
- Sie wickeln die Bankgeschäfte sicher über die DATEV-Cloud ab.
- Die Zahlungsaufträge und Kontoumsätze werden in der DATEV-Cloud archiviert.
Vorteile Ihrer Mandanten
- Ihre Mandanten können unabhängig von Ort und Zeit die Zahlungen in Bank online anweisen.
- Ihre Mandanten behalten alle Kontobewegungen im Auto, da alle Zahlung erst durch sie an die Bank übermitelt werden.
Kein DATEV Unternehmen online im Einsatz?
Sie und Ihre Mandanten tauschen Daten und Dokumente nicht über DATEV Unternehmen online aus? Dann haben wir auch für diesen Fall eine Lösung für Sie!
Übermitteln Sie Zahlungsaufträge doch einfach direkt an die Bankportale Ihrer Mandanten. Diese stehen dort 14 Tage zur Verfügung. Ihre Mandanten prüfen direkt in Ihrem Bankportal die Zahlungsaufträge und stoßen diese anschließend an.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.