Sie haben die Lohn- und Gehaltsabrechnung für Ihre Mandantinnen und Mandanten erstellt. Mit Lösungen von DATEV und DATEV-Marktplatz Partnern stellen Sie ihnen Auswertungen und Daten einfach und digital zur Verfügung.

Auch bei Betriebsprüfungen, Meldekorrekturen, steuerlichen Außenprüfungen und Datenübermittlungen an Statistische Ämter können Sie auf DATEV zählen.