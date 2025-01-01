Digital zusamenarbeiten
Mit DATEV Personal optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung grundlegend. Damit Ihre Mandanten die Cloud-Lösung nutzen können, benötigen sie einen Vertrag für DATEV Unternehmen online.
Nachgelagerte Prozesse:
Auswertungen übermitteln
Auswertungen bereitstellen
- Mit DATEV Auswertung online stellen Sie Ihren Mandanten relevante Lohnauswertungen direkt in DATEV Unternehmen online bereit
Auswertungen abrufen
- Ihre Mandanten können jederzeit und von überall auf die Lohnauswertungen direkt über Auswertungen in DATEV Personal zugreifen
- Suchfunktion vereinfach die Suche nach bestimmten Lohnauswertungen
Weitere Funktionen von DATEV Personal
Gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten auch bei den vorgelagerten Prozessen der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV Personal noch effektiver.
Personaldaten erfassen
Informationen neuer Mitarbeiter erfassen
- Online-Personalfragebogen in deutsch und englisch zum Ausfüllen durch neuen Mitarbeitenden in Personaldaten
- Auslösen einer Sofortmeldung durch Mandanten in Personaldaten
Mitarbeiter erkrankt (eAU)
- Mandanten rufen elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) eigenständig in Personaldaten ab
- eAU wird direkt im Lohnabrechnungsprogramm der Kanzlei bereitgestellt
Personalunterlagen austauschen
Dokumente übermitteln
- Mandanten tauschen über die integrierte Personalakte Dokumente, wie Bescheinigungen oder Arbeitsverträge, digital mit Ihrer Kanzlei aus
Weitere Funktionen der Personalakte
- Mandanten können hochgeladene Dokumente mit Kommentar oder Zuordnungsvorschlag versehen
- Für Mandanten intuitiv bedienbar
Variable Monatsdaten erfassen
Lohnarten konfigurieren
- Sie konfigurieren vorab für Ihre Mandanten die benötigten Lohnarten in Monatsdaten
- Lohnarten werden aus den DATEV-Lohnprogrammen bereitgestellt
Erfassen der variablen Bewegungsdaten
- Mandanten sehen relevante Lohnarten in Spaltenform
- Mandanten erfassen zum Beispiel Arbeitsstunden und variable Bezüge, wie Prämien und Urlaubsgeld, in tabellarischer Übersicht in Monatsdaten
- Mandant gibt nach Erfassung alle Angaben zu einem Monat die Daten zur Übermittlung an Ihre Kanzlei frei
An- und Abwesenheiten erfassen
Ausfallschlüssel einrichten und Lohnarten zuordnen
- Sie richten vorab individuell für Ihre Mandanten den Ausfallschlüssel ein
- Sie ordnen vorab die passenden Lohnarten zu
Erfassung von An- und Abwesenheiten
- Ihre Mandanten erfassen taggenau Stunden für Mitarbeiter
- Die Daten werden an Ihr DATEV-Lohnabrechnungsprogramm übermittelt
Mitarbeiterstammdaten ändern
Mitarbeiterstammdaten aktualisieren
- Mit der Funktion Mitarbeiter aktualisieren Mandanten Stammdaten, wie neue Anschriften oder Bankverbindungen, selbstständig
- Angepasste Daten werden nach Freigabe durch Mandanten an Ihre DATEV-Lohnabrechnungsprogramme übermittelt
Ihre Vorteile
- Wenn Sie Ihren Mandanten Auswertungen online bereitstellen, sparen Sie erheblich an Druck- und Portokosten sowie Arbeitszeit.
- Sie reduzieren Ihren ökologischen Fußabdruck, denn Papier brauchen Sie nicht mehr.
- Bei der Übertragung durch die DATEV-Cloud setzen wir auf höchste Sicherheitsstandards.
- Gesetzliche Aktualität ist eine Selbstverständlichkeit.
- Aufbewahrungsfristen werden automatisch berücksichtigt.
Vorteile Ihrer Mandanten
- Ihr Mandant behält stets den Zugriff auf sämtliche Auswertungen zu jeder Zeit und an jedem Ort.
- Das umständliches Abheften von Lohn-Auswertungen in Ordnern und die darauffolgende Aufbewahrung im Archiv entfällt.
- Durch die digitale Ablage können Lohn-Auswertungen einfach gesucht - und gefunden - werden.
Mandanten informieren
Mit der DATEV-Broschüre informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten, wie Sie mit DATEV Personal die Zusammenarbeit rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung einfach, schnell und sicher gestalten können.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.