Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen

Sie lernen kompakt und praxisnah, wie Sie die Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen, um daraus einen Mehrwert für Ihre Mandanten zu schaffen. Erkennen Sie die Chance, die integrierte, durchgängig digitale Prozesse bieten.

In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung im vollem Gange. Verwandeln Sie dieses Potenzial in Ihren Geschäftserfolg. In unserem Online-Seminar gibt Ihnen Steuerberater Axel Bahr live einen Überblick zum Nutzen und den Herausforderungen der digitalen Transformation.

Er zeigt Ihnen anhand seiner beruflichen Praxis, wie Sie die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten mit den DATEV-Programmen in der Personalwirtschaft optimieren und dadurch die Kundenbindung erhöhen. Wir empfehlen daher unser Seminar sowohl für Kanzleiinhaber als auch Kanzleimitarbeiter.