Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen
- Chancen in der Lohnabrechnung nutzen
- Zusammenarbeit mit den Mandanten gestalten
- Präsentation der DATEV-Lösungen
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen kompakt und praxisnah, wie Sie die Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen, um daraus einen Mehrwert für Ihre Mandanten zu schaffen. Erkennen Sie die Chance, die integrierte, durchgängig digitale Prozesse bieten.
In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung im vollem Gange. Verwandeln Sie dieses Potenzial in Ihren Geschäftserfolg. In unserem Online-Seminar gibt Ihnen Steuerberater Axel Bahr live einen Überblick zum Nutzen und den Herausforderungen der digitalen Transformation.
Er zeigt Ihnen anhand seiner beruflichen Praxis, wie Sie die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten mit den DATEV-Programmen in der Personalwirtschaft optimieren und dadurch die Kundenbindung erhöhen. Wir empfehlen daher unser Seminar sowohl für Kanzleiinhaber als auch Kanzleimitarbeiter.
Themen
-
Herausforderung für Ihre Kanzlei durch die Digitalisierung
-
Status quo – Analyse Ihrer Kanzlei
-
Potenzial digitaler Prozesse mit den DATEV-Programmlösungen nutzen
-
DATEV Mandanten-Fernbetreuung
-
Vorerfassungslösungen
-
DATEV Personaldaten
-
Digitale Personalakte
-
DATEV Unternehmen online
-
DATEV Arbeitnehmer online
-
-
Arbeitsprozess mal anders – Die Lohncheckliste
-
Lohnmandat digital vermarkten
-
Tools zur Umsetzung
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV-Lohnprogrammen in Kanzleien
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Erfahrung in der Lohnabrechnung und in den DATEV-Lohnprogrammen
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Axel Bahr
Steuerberater, Zertifizierter Testamentsvollstrecker, Wirtschaftsmediator und Coach
Nikolas Stegemann
Betriebswirt Schwerpunkt Steuern und Rechnungswesen, Steuerfachwirt und Bilanzbuchhalter, Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.