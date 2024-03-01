Art.-Nr. 78803 |
Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen

Die Digitalisierung der Lohnprozesse zwischen Kanzlei und Mandant als Chance erkennen und mit dem Einsatz der DATEV-Programme effizient gestalten
  • Chancen in der Lohnabrechnung nutzen
  • Zusammenarbeit mit den Mandanten gestalten
  • Präsentation der DATEV-Lösungen
Einmalig
154,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Stand 03/2024
Länge des Lernvideos ca. 1,75 Std.

Video

Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen kompakt und praxisnah, wie Sie die Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen, um daraus einen Mehrwert für Ihre Mandanten zu schaffen. Erkennen Sie die Chance, die integrierte, durchgängig digitale Prozesse bieten.

In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung im vollem Gange. Verwandeln Sie dieses Potenzial in Ihren Geschäftserfolg. In unserem Online-Seminar gibt Ihnen Steuerberater Axel Bahr live einen Überblick zum Nutzen und den Herausforderungen der digitalen Transformation.

Er zeigt Ihnen anhand seiner beruflichen Praxis, wie Sie die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten mit den DATEV-Programmen in der Personalwirtschaft optimieren und dadurch die Kundenbindung erhöhen. Wir empfehlen daher unser Seminar sowohl für Kanzleiinhaber als auch Kanzleimitarbeiter.

Themen

  • Herausforderung für Ihre Kanzlei durch die Digitalisierung

  • Status quo – Analyse Ihrer Kanzlei

  • Potenzial digitaler Prozesse mit den DATEV-Programmlösungen nutzen

    • DATEV Mandanten-Fernbetreuung

    • Vorerfassungslösungen

    • DATEV Personaldaten

    • Digitale Personalakte

    • DATEV Unternehmen online

    • DATEV Arbeitnehmer online

  • Arbeitsprozess mal anders – Die Lohncheckliste

  • Lohnmandat digital vermarkten

  • Tools zur Umsetzung

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV-Lohnprogrammen in Kanzleien
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Erfahrung in der Lohnabrechnung und in den DATEV-Lohnprogrammen

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Axel Bahr

Axel Bahr

Steuerberater, Zertifizierter Testamentsvollstrecker, Wirtschaftsmediator und Coach

Portraitbild der referierenden Person Nikolas Stegemann

Nikolas Stegemann

Betriebswirt Schwerpunkt Steuern und Rechnungswesen, Steuerfachwirt und Bilanzbuchhalter, Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

