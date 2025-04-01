Digitale Prozesse rund um die DATEV-Lohnabrechnung für Kanzleien mit DATEV LODAS
- Digitaler Lohnprozess mit Hilfe der DATEV-Lösungen
- Einstieg in DATEV Unternehmen online und DATEV Personal
- Digitale Bereitstellung von Auswertungen und Zahlungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo erfahren Sie alles über den digitalen Lohnprozess – von der Vorerfassung bis zur Bereitstellung von Auswertungen für Ihre Mandanten und deren Mitarbeitende.
Wir beleuchten die einzelnen Schritte und zeigen Ihnen, wie Sie Zahlungen effizient und sicher abwickeln können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie lernen, wie die DATEV-Lösungen Sie dabei unterstützen, die Lohnabrechnung optimal zu gestalten und Ihre Arbeitsprozesse zu verbessern.
Profitieren Sie von praxisnahen Tipps und erprobten Ansätzen, um Ihre Kanzlei zukunftssicher aufzustellen.
Lernen Sie, die Lohnabrechnung für Ihre Mandanten effizienter zu gestalten, digitale Lösungen sicher anzuwenden und Ihre Kanzlei optimal auf die Anforderungen des digitalen Wandels vorzubereiten.
Bitte beachten Sie:
Dieses Seminar ist nicht für Anwender der DATEV-Lohnprogramme in Unternehmen geeignet, da der Fokus auf den Prozessen in der Kanzlei liegt.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Prozess der Lohnabrechnung
-
Einstieg in DATEV Unternehmen online und DATEV Personal
-
DATEV Personaldaten
-
DATEV Personalakte
-
Erfassung der Monatsdaten
-
Stammdatenänderungen
-
Auswertungen online
-
Bank online
-
DATEV Arbeitnehmer online
-
-
Weitere Schnittstellen
-
DATEV ISWL Excel ®-Lohn-Konverter
-
Cloud Services
-
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Sandra Würfel-Höfling
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.