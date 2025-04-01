In diesem Lernvideo erfahren Sie alles über den digitalen Lohnprozess – von der Vorerfassung bis zur Bereitstellung von Auswertungen für Ihre Mandanten und deren Mitarbeitende.

Wir beleuchten die einzelnen Schritte und zeigen Ihnen, wie Sie Zahlungen effizient und sicher abwickeln können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie lernen, wie die DATEV-Lösungen Sie dabei unterstützen, die Lohnabrechnung optimal zu gestalten und Ihre Arbeitsprozesse zu verbessern.

Profitieren Sie von praxisnahen Tipps und erprobten Ansätzen, um Ihre Kanzlei zukunftssicher aufzustellen.

Lernen Sie, die Lohnabrechnung für Ihre Mandanten effizienter zu gestalten, digitale Lösungen sicher anzuwenden und Ihre Kanzlei optimal auf die Anforderungen des digitalen Wandels vorzubereiten.

Bitte beachten Sie:

Dieses Seminar ist nicht für Anwender der DATEV-Lohnprogramme in Unternehmen geeignet, da der Fokus auf den Prozessen in der Kanzlei liegt.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.