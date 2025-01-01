Ihr Fahrplan durch die Veränderung: Unsere Angebote begleiten Sie gezielt durch alle Etappen.

1. Digitale Standortbestimmung

Jede Veränderung beginnt mit Klarheit.

Verschaffen Sie sich einen Überblick: Wo stehen Sie aktuell – und wo liegen ungenutzte Chancen? Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam, in welchen Bereichen Sie Ihre Kanzlei gezielt weiterentwickeln können. 

 

2. Effiziente Prozesse

Automatisierung bedeutet nicht, Kontrolle abzugeben – sondern sie zurückzugewinnen.  

Mit digitalen und automatisierten Abläufen gewinnen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Handlungsspielraum. In unseren Seminaren und Kanzlei-Beratungen zeigen wir Ihnen, wie Sie bestehende Prozesse hinterfragen, optimieren und neu ausrichten – für mehr Fokus auf das Wesentliche.  

 

3. Mitarbeitende aktiv einbinden

Veränderung gelingt nur im Team.

Beziehen Sie Ihr Team aktiv mit ein und machen Sie Ihre Mitarbeitenden zu digitalen Prozessprofis. So schaffen Sie nachhaltige Veränderungen – und stärken gleichzeitig die Motivation.   

 

4. Effiziente Zusammenarbeit

Begeistern Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten. 

Ob Belegupload, Rückfragen oder Dokumentenzugriff: Mit digitalen & automatisierten Prozessen sowie Schnittstellen reduzieren Sie Aufwand auf beiden Seiten – und sorgen für einen reibungslosen Ablauf, der Ihre Mandantinnen und Mandanten überzeugt und Ihre Kanzlei entlastet.
   

Einfach effizient – so macht’s die Kanzlei Simon & Partner

Von der Standortbestimmung über die aktive Einbindung des Teams bis hin zur Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten - Die Steuerberatungsgesellschaft Simon und Partner aus Landsberg am Lech setzt bei der effizienten Gestaltung digitaler Prozesse auf die enge Zusammenarbeit mit DATEV.