Alle an Board! Veränderung gelingt nur im Team
Finden Sie das passende Angebot für Ihre Mitarbeitenden!
Qualifizierung zum DATEV-Experten
Ob Finanzbuchführung, Personalwirtschaft oder Kanzleimanagement – mit Hilfe unser Qualifizierungsangebote entwickeln Sie Ihre Mitarbeitenden zu digitalen DATEV-Experten.
Ihre Vorteile:
- Strukturierter Fahrplan für die digitale Mitarbeiterentwicklung
- Zeitpunkt und Reihenfolge der einzelnen Module flexibel wählbar
- Weiterbildungsbescheinigung Jetzt informieren!
DATEV Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB)
KOB sind von der Kanzlei benannte Mitarbeitende, die von Ihnen definierte Aufgabengebiete hauptverantwortlich übernehmen bzw. vorantreiben (z. B. Kanzleiprozesse optimieren).
Ihre Vorteile:
- KOB entlasten die gesamte Kanzlei inklusive Kanzleileitung durch Multiplikation des erworbenen Wissens
- Monatlicher Festpreis
- Seminar-Rabatte und kostenlose Inhalte
- Regemäßiger Praxis-Austausch mit erfahrenen Kanzleimitarbeitenden und DATEV-Experten (KOB-Erfahrungsaustausch)
Flatrate Lernvideo
Mit der Flatrate Lernvideo können Sie unbegrenzt Lernvideos aus dem aktuell verfügbaren DATEV-Angebot nutzen. Ihre Mitarbeitenden erhalten so die Möglichkeit, sich gezielt in ihrem jeweiligen Themengebiet und ihrem eigenen Lerntempo weiterzubilden, sowohl im Home-Office als auch im Büro.
Ihre Vorteile:
- Unbegrenzte Lernvideonutzung zum monatlichen Pauschalpreis
- Jederzeit und überall 24/7 nutzbar
- Umfassendes Programmwissen sowie Fach- und Management-Themen
Zukunftstag für Kanzleimitarbeitende
Die Zukunft der Kanzlei zu planen, ist Teamaufgabe. Wenn Ihre Mitarbeitenden wissen, was sich Kundinnen und Kunden wünschen, wie sie optimal zusammenarbeiten können und wie ihre Interessen berücksichtigt werden, wächst Ihre Kanzlei zusammen. Experten von DATEV konzipieren und veranstalten in Rücksprache mit der Kanzleileitung einen interaktiven Workshop-Tag für Ihr Team.
Fortbildung „Fachassistent/in Digitalisierung und IT-Prozesse
„Fachassistent*in Digitalisierung und IT-Prozesse“ ist eine Fortbildung, die von den Steuerberaterkammern angeboten wird. In der „Dreiecksbeziehung“ zwischen Steuerberaterkanzlei, Mandantenunternehmen und Finanzverwaltung verfügen die FAIT über den notwendigen Überblick, um digitale Geschäftsprozesse, Arbeitsabläufe sowie die damit verbundenen Datenflüsse und Schnittstellen für und mit der Kanzleiführung zu steuern.