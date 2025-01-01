Die Zukunft der Kanzlei zu planen, ist Teamaufgabe. Wenn Ihre Mitarbeitenden wissen, was sich Kundinnen und Kunden wünschen, wie sie optimal zusammenarbeiten können und wie ihre Interessen berücksichtigt werden, wächst Ihre Kanzlei zusammen. Experten von DATEV konzipieren und veranstalten in Rücksprache mit der Kanzleileitung einen interaktiven Workshop-Tag für Ihr Team.

