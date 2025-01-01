Mit diesem Weiterbildungsangebot qualifizieren wir Mitarbeitende, Berufsträger und Berufsträgerinnen in Steuerkanzleien. Ziel und Nutzen der Qualifizierung sind optimale Software-Nutzung und Kanzlei-Prozesse, insbesondere durch Aufnahme, Multiplikation und Umsetzung von DATEV-Wissen. Kernbestandteil ist eine umfangreiche Auswahl an DATEV-Seminaren mit Präsenz- und Online-Terminen mit Live-Austausch.

Kanzlei-Organisationsbeauftragte, kurz KOB, sind in der Kanzlei zentrale Ansprechpersonen und Wissens-Multiplikatoren. Enthaltene Themen des Angebotes sind zum Beispiel Organisation und Prozesse; Digitalisierung und Automatisierung; Finanzbuchführung, Steuern und Lohn.

KOB erhalten die Möglichkeit, sich umfassend weiterzubilden. Durch Seminar-Rabatte und kostenlose Inhalte kann die Kanzlei deutlich Geld sparen. Insbesondere Seminare für Programm- und Fachwissen werden in der Regel zu 100% rabattiert, d.h. sind kostenlos für KOB.

KOB entlasten die gesamte Kanzlei inklusive Kanzleileitung durch Multiplikation ihres erworbenen Wissens. Pro Kanzlei können mehrere KOB benannt werden, z. B. für verschiedene Aufgabenbereiche oder Niederlassungen.