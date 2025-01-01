DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
- Für Mitarbeitende und Führungskräfte in Steuerkanzleien
- Live-Seminare für tiefes Software- und Fachwissen
- Viele Präsenz- und Online-Termine
- Erfahrungsaustausch mit erfahrenen DATEV-Anwendern
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Mit diesem Weiterbildungsangebot qualifizieren wir Mitarbeitende, Berufsträger und Berufsträgerinnen in Steuerkanzleien. Ziel und Nutzen der Qualifizierung sind optimale Software-Nutzung und Kanzlei-Prozesse, insbesondere durch Aufnahme, Multiplikation und Umsetzung von DATEV-Wissen. Kernbestandteil ist eine umfangreiche Auswahl an DATEV-Seminaren mit Präsenz- und Online-Terminen mit Live-Austausch.
Kanzlei-Organisationsbeauftragte, kurz KOB, sind in der Kanzlei zentrale Ansprechpersonen und Wissens-Multiplikatoren. Enthaltene Themen des Angebotes sind zum Beispiel Organisation und Prozesse; Digitalisierung und Automatisierung; Finanzbuchführung, Steuern und Lohn.
KOB erhalten die Möglichkeit, sich umfassend weiterzubilden. Durch Seminar-Rabatte und kostenlose Inhalte kann die Kanzlei deutlich Geld sparen. Insbesondere Seminare für Programm- und Fachwissen werden in der Regel zu 100% rabattiert, d.h. sind kostenlos für KOB.
KOB entlasten die gesamte Kanzlei inklusive Kanzleileitung durch Multiplikation ihres erworbenen Wissens. Pro Kanzlei können mehrere KOB benannt werden, z. B. für verschiedene Aufgabenbereiche oder Niederlassungen.
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und -Inhaber
Kanzleiführungskräfte
Kanzleimitarbeitende
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV