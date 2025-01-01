Art.-Nr. 63033 | Qualifizierungsangebot

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online

Umfassendes Paket mit Präsenz- und Online-Seminaren und Erfahrungsaustausch für KOB – zum monatlichen Pauschalpreis.
  • Für Mitarbeitende und Führungskräfte in Steuerkanzleien
  • Live-Seminare für tiefes Software- und Fachwissen
  • Viele Präsenz- und Online-Termine
  • Erfahrungsaustausch mit erfahrenen DATEV-Anwendern
Preis- und Lieferinformationen
Bestellen und einrichten

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Qualifizierungsangebot
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz

Video

KOB – Kanzlei Simon & Partner

Inhalte

Beschreibung

Mit diesem Weiterbildungsangebot qualifizieren wir Mitarbeitende, Berufsträger und Berufsträgerinnen in Steuerkanzleien. Ziel und Nutzen der Qualifizierung sind optimale Software-Nutzung und Kanzlei-Prozesse, insbesondere durch Aufnahme, Multiplikation und Umsetzung von DATEV-Wissen. Kernbestandteil ist eine umfangreiche Auswahl an DATEV-Seminaren mit Präsenz- und Online-Terminen mit Live-Austausch.

Kanzlei-Organisationsbeauftragte, kurz KOB, sind in der Kanzlei zentrale Ansprechpersonen und Wissens-Multiplikatoren. Enthaltene Themen des Angebotes sind zum Beispiel Organisation und Prozesse; Digitalisierung und Automatisierung; Finanzbuchführung, Steuern und Lohn.

KOB erhalten die Möglichkeit, sich umfassend weiterzubilden. Durch Seminar-Rabatte und kostenlose Inhalte kann die Kanzlei deutlich Geld sparen. Insbesondere Seminare für Programm- und Fachwissen werden in der Regel zu 100% rabattiert, d.h. sind kostenlos für KOB.

KOB entlasten die gesamte Kanzlei inklusive Kanzleileitung durch Multiplikation ihres erworbenen Wissens. Pro Kanzlei können mehrere KOB benannt werden, z. B. für verschiedene Aufgabenbereiche oder Niederlassungen.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und -Inhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeitende

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV

Video

Erste Schritte für neue Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB)
Weitere Informationen zum Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Kundenstimme

Portraitbild

Als KOB bin ich die "lebendige Schnittstelle" zwischen DATEV, Kanzleileitung und Team. Ich fungiere somit als Sprechorgan, Dolmetscher und Problemlöser.

Lea Wirsching
Wirsching - Kanzlei für Steuerberatung

Preise

Art.-Nr. 63033 | Qualifizierungsangebot

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online

Umfassendes Paket mit Präsenz- und Online-Seminaren und Erfahrungsaustausch für KOB – zum monatlichen Pauschalpreis.
Bestellen und einrichten