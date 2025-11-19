Art.-Nr. 70160 |
Präsenzseminar (Workshop)
Art.-Nr. 77254 |
Online-Seminar (Workshop)

Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Präsenz-Veranstaltung zum Austausch der Teilnehmenden – Sie bestimmen die Themen, erhalten Praxis-Tipps und können sich mit Ihren Erfahrungen einbringen
  • Persönlicher Erfahrungsaustausch
  • Regionales Unterstützer-Netzwerk
  • Tipps und Tricks – aus der Praxis für die Praxis
Einmalig
221,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Video

Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Wichtiger Hinweis

Bitte bringen Sie Themen aus Ihrer Kanzlei mit, die Sie mit anderen Teilnehmenden besprechen wollen.

Inhalte

Beschreibung

Der Erfahrungsaustausch (Erfa) richtet sich an Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) sowie erfahrene DATEV-Anwender und -Anwenderinnen. Ziel ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, Impulse von andere KOB zu bekommen und die Kanzlei durch neue Ideen und Praxis-Tipps voranzubringen.

Die Teilnehmenden entscheiden, welche Themen aus ihren Kanzleien besprochen werden. Danach können Sie die erhaltenen Praxis-Tipps in der Kanzlei umsetzen und multiplizieren. Die halbtägigen Veranstaltungen finden in der Regel zweimal jährlich in Ihrer Region statt. Buchen Sie gerne frühzeitig Ihren Wunsch-Termin. Die Plätze sind aus methodischen Gründen begrenzt.

Bei Nutzung des KOB-Paketes DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte ist die Teilnahme kostenfrei. Ansonsten können die Veranstaltungen zum regulären Einzelpreis gebucht werden.

Themen

Wir besprechen Ihre aktuellen Kanzleithemen. Zum Beispiel zur Softwarenutzung von DATEV- und Partnerlösungen, Prozessoptimierung, Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuern, Lohn, Kanzlei- und IT-Management, Digitalisierung, Automatisierung, u.v.m.

Der Austausch untereinander steht im Mittelpunkt.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte
  • Erfahrene Kanzlei-Mitarbeitende

Referenten

Kanzlei-Organisationsbeauftragte und Referenten der DATEV eG

Kundenstimme

Portraitbild

Auf den KOB-Erfas kann ich mich außerhalb meiner "Kanzlei-Bubble" mit Gleichgesinnten über die kleinen Herausforderungen austauschen und smarte Lösungen erarbeiten.

Lea Wirsching
Wirsching – Kanzlei für Steuerberatung

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
18055 Rostock Herweghstr. 51
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Fr, 21.11.25 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mi, 26.11.25 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
45138 Essen Huttropstr. 60
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
44141 Dortmund Westfalendamm 270
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
28195 Bremen Böttcherstr. 2
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
44141 Dortmund Westfalendamm 270
Di, 03.03.26 | 
13:30 - 17:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster An der Germania Brauerei 5
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
33602 Bielefeld Am Bahnhof 3
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
80636 München Arnulfstraße 57
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
40468 Düsseldorf Unterrather Str. 108
Mi, 11.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
34117 Kassel Neue Fahrt 2
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
50667 Köln St.-Apern-Str. 32
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
79098 Freiburg Konrad-Adenauer-Platz 2
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
66111 Saarbrücken Hafenstraße 25
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
68159 Mannheim F7, 5-13
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Di, 14.04.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Di, 14.04.26 | 
13:30 - 17:00 Uhr
Plätze:
09111 Chemnitz Stefan-Heym-Platz 3
Mi, 15.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
56070 Koblenz Ferdinand-Nebel-Str. 1
Mi, 15.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Do, 16.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
61231 Bad Nauheim Steinfurther Str. 1 - 5
Do, 16.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Di, 21.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Mi, 22.04.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mi, 22.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Mi, 22.04.26 | 
13:30 - 17:00 Uhr
Plätze:
97080 Würzburg Schweinfurter Str. 3
Do, 23.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
30625 Hannover Karl-Wiechert-Allee 68
Di, 28.04.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
30625 Hannover Karl-Wiechert-Allee 68
Di, 28.04.26 | 
13:30 - 17:00 Uhr
Plätze:
94469 Deggendorf Edlmair Str. 4
Mi, 29.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Mi, 29.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
90018 Nürnberg Eilgutstr.8
Do, 30.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
18055 Rostock Lange Straße 40
Di, 05.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mi, 06.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Mi, 06.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Do, 07.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Do, 07.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mi, 13.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
24103 Kiel Sophienblatt 40
Di, 19.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
24103 Kiel Sophienblatt 40
Mi, 20.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
78166 Donaueschingen Golfplatz 1
Do, 21.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
89081 Ulm Seligweiler.1
Fr, 22.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
53639 Königswinter Rheinallee 3
Di, 02.06.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
87435 Kempten Kotterner Str. 62
Do, 11.06.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:

Preise

Art.-Nr. 70160 | Präsenzseminar (Workshop)

Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Präsenz-Veranstaltung zum Austausch der Teilnehmenden – Sie bestimmen die Themen, erhalten Praxis-Tipps und können sich mit Ihren Erfahrungen einbringen
Einmalig
221,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
Online-Seminar (Workshop) | Art.-Nr. 77254

Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte