Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte
- Persönlicher Erfahrungsaustausch
- Regionales Unterstützer-Netzwerk
- Tipps und Tricks – aus der Praxis für die Praxis
Kurzinfo
Video
Wichtiger Hinweis
Bitte bringen Sie Themen aus Ihrer Kanzlei mit, die Sie mit anderen Teilnehmenden besprechen wollen.
Inhalte
Beschreibung
Der Erfahrungsaustausch (Erfa) richtet sich an Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) sowie erfahrene DATEV-Anwender und -Anwenderinnen. Ziel ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, Impulse von andere KOB zu bekommen und die Kanzlei durch neue Ideen und Praxis-Tipps voranzubringen.
Die Teilnehmenden entscheiden, welche Themen aus ihren Kanzleien besprochen werden. Danach können Sie die erhaltenen Praxis-Tipps in der Kanzlei umsetzen und multiplizieren. Die halbtägigen Veranstaltungen finden in der Regel zweimal jährlich in Ihrer Region statt. Buchen Sie gerne frühzeitig Ihren Wunsch-Termin. Die Plätze sind aus methodischen Gründen begrenzt.
Bei Nutzung des KOB-Paketes DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte ist die Teilnahme kostenfrei. Ansonsten können die Veranstaltungen zum regulären Einzelpreis gebucht werden.
Themen
Wir besprechen Ihre aktuellen Kanzleithemen. Zum Beispiel zur Softwarenutzung von DATEV- und Partnerlösungen, Prozessoptimierung, Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuern, Lohn, Kanzlei- und IT-Management, Digitalisierung, Automatisierung, u.v.m.
Der Austausch untereinander steht im Mittelpunkt.
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
- Erfahrene Kanzlei-Mitarbeitende
Referenten
Kanzlei-Organisationsbeauftragte und Referenten der DATEV eG
Kundenstimme
Auf den KOB-Erfas kann ich mich außerhalb meiner "Kanzlei-Bubble" mit Gleichgesinnten über die kleinen Herausforderungen austauschen und smarte Lösungen erarbeiten.
Lea Wirsching
Wirsching – Kanzlei für Steuerberatung
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.