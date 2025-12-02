Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte
- Persönlicher Erfahrungsaustausch
- Aktuelle Kanzlei-Themen
- Tipps und Tricks – aus der Praxis für die Praxis
Kurzinfo
Video
Wichtiger Hinweis
Teilnahmevoraussetzungen sind ein Mikrofon sowie ein aktives Einbringen in den Erfahrungsaustausch. Bitte bringen Sie Themen aus Ihrer Kanzlei mit, die Sie mit anderen Teilnehmenden besprechen wollen.
Verwenden Sie idealerweise ein Headset sowie eine Kamera, so dass sich alle Teilnehmenden gut hören und sehen können.
Inhalte
Beschreibung
Der Erfahrungsaustausch (Erfa) im Online-Format richtet sich an Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) sowie erfahrene DATEV-Anwender und -Anwenderinnen. Ziel ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, Impulse von anderen KOB zu bekommen und die Kanzlei durch neue Ideen und Praxis-Tipps voranzubringen.
Die Teilnehmenden entscheiden, welche aktuellen Themen aus ihren Kanzleien besprochen werden. Danach können Sie die erhaltenen Praxis-Tipps in der Kanzlei umsetzen und multiplizieren. Buchen Sie gerne frühzeitig Ihren Wunsch-Termin. Die Plätze sind aus methodischen Gründen begrenzt.
Buchen Sie gerne frühzeitig Ihren Wunsch-Termin. Die Plätze sind aus methodischen Gründen begrenzt.
Bei Nutzung eines KOB-Paketes DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte ist die Teilnahme kostenfrei. Ansonsten können die Veranstaltungen zum regulären Einzelpreis gebucht werden.
Themen
Wir besprechen Ihre aktuellen Kanzleithemen. Zum Beispiel zur Softwarenutzung von DATEV- und Partnerlösungen, Prozessoptimierung, Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuern, Kanzlei- und IT-Management, Digitalisierung, Automatisierung, u.v.m. Der Teilnehmer-Austausch steht im Mittelpunkt.
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
-
Erfahrene Kanzleimitarbeitende
Wichtiger Hinweis
Referenten
Kanzlei-Organisationsbeauftragte und Referenten der DATEV eG
Kundenstimme
Auf den KOB-Erfas kann ich mich außerhalb meiner "Kanzlei-Bubble" mit Gleichgesinnten über die kleinen Herausforderungen austauschen und smarte Lösungen erarbeiten.
Lea Wirsching
Wirsching – Kanzlei für Steuerberatung
Termine
Hinweis
