Präsenzseminar (Workshop)
Online-Seminar (Workshop)

Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Online-Veranstaltung zum Austausch der Teilnehmenden – Sie bestimmen die Themen, erhalten Praxis-Tipps und können sich mit Ihren Erfahrungen einbringen
  • Persönlicher Erfahrungsaustausch
  • Aktuelle Kanzlei-Themen
  • Tipps und Tricks – aus der Praxis für die Praxis
Einmalig
154,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Video

Erfahrungsaustausch für Kanzlei Organisationsbeauftragte

Wichtiger Hinweis

Teilnahmevoraussetzungen sind ein Mikrofon sowie ein aktives Einbringen in den Erfahrungsaustausch. Bitte bringen Sie Themen aus Ihrer Kanzlei mit, die Sie mit anderen Teilnehmenden besprechen wollen.

Verwenden Sie idealerweise ein Headset sowie eine Kamera, so dass sich alle Teilnehmenden gut hören und sehen können.

Inhalte

Beschreibung

Der Erfahrungsaustausch (Erfa) im Online-Format richtet sich an Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) sowie erfahrene DATEV-Anwender und -Anwenderinnen. Ziel ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, Impulse von anderen KOB zu bekommen und die Kanzlei durch neue Ideen und Praxis-Tipps voranzubringen.

Die Teilnehmenden entscheiden, welche aktuellen Themen aus ihren Kanzleien besprochen werden. Danach können Sie die erhaltenen Praxis-Tipps in der Kanzlei umsetzen und multiplizieren. Buchen Sie gerne frühzeitig Ihren Wunsch-Termin. Die Plätze sind aus methodischen Gründen begrenzt.

Buchen Sie gerne frühzeitig Ihren Wunsch-Termin. Die Plätze sind aus methodischen Gründen begrenzt. 

Bei Nutzung eines KOB-Paketes DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte ist die Teilnahme kostenfrei. Ansonsten können die Veranstaltungen zum regulären Einzelpreis gebucht werden.

Themen

Wir besprechen Ihre aktuellen Kanzleithemen. Zum Beispiel zur Softwarenutzung von DATEV- und Partnerlösungen, Prozessoptimierung, Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuern, Kanzlei- und IT-Management, Digitalisierung, Automatisierung, u.v.m. Der Teilnehmer-Austausch steht im Mittelpunkt.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

  • Erfahrene Kanzleimitarbeitende

Wichtiger Hinweis

Teilnahmevoraussetzungen sind ein Mikrofon sowie ein aktives Einbringen in den Erfahrungsaustausch. Bitte bringen Sie Themen aus Ihrer Kanzlei mit, die Sie mit anderen Teilnehmenden besprechen wollen.

Verwenden Sie idealerweise ein Headset sowie eine Kamera, so dass sich alle Teilnehmenden gut hören und sehen können.

Referenten

Kanzlei-Organisationsbeauftragte und Referenten der DATEV eG

Kundenstimme

Portraitbild

Auf den KOB-Erfas kann ich mich außerhalb meiner "Kanzlei-Bubble" mit Gleichgesinnten über die kleinen Herausforderungen austauschen und smarte Lösungen erarbeiten.

Lea Wirsching
Wirsching – Kanzlei für Steuerberatung

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 01.04.26 | 
13:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 13.05.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

