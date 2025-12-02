Erfahrungsaustausch für Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Der Erfahrungsaustausch (Erfa) im Online-Format richtet sich an Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) sowie erfahrene DATEV-Anwender und -Anwenderinnen. Ziel ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, Impulse von anderen KOB zu bekommen und die Kanzlei durch neue Ideen und Praxis-Tipps voranzubringen.

Die Teilnehmenden entscheiden, welche aktuellen Themen aus ihren Kanzleien besprochen werden. Danach können Sie die erhaltenen Praxis-Tipps in der Kanzlei umsetzen und multiplizieren. Buchen Sie gerne frühzeitig Ihren Wunsch-Termin. Die Plätze sind aus methodischen Gründen begrenzt.

Buchen Sie gerne frühzeitig Ihren Wunsch-Termin. Die Plätze sind aus methodischen Gründen begrenzt.

Bei Nutzung eines KOB-Paketes DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte ist die Teilnahme kostenfrei. Ansonsten können die Veranstaltungen zum regulären Einzelpreis gebucht werden.