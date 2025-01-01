Mit den Mandanten-Infos kommen Sie dem Wunsch Ihrer Mandanten nach aktueller Information nach und stärken gleichzeitig das Image Ihrer Kanzlei. Den Umschlag der Mandanten-Info-Broschüren und die Rückseite der Mandanten-Info-Karten können Sie mit Ihrem Kanzlei-Logo und weiteren Angaben zur Kanzlei über www.datev-mymarketing.de bedrucken lassen.
DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung
Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.
Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien.
Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die wirklich zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.