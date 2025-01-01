Mit den Mandanten-Infos kommen Sie dem Wunsch Ihrer Mandanten nach aktueller Information nach und stärken gleichzeitig das Image Ihrer Kanzlei. Den Umschlag der Mandanten-Info-Broschüren und die Rückseite der Mandanten-Info-Karten können Sie mit Ihrem Kanzlei-Logo und weiteren Angaben zur Kanzlei über www.datev-mymarketing.de bedrucken lassen.