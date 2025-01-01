Mandate digital anbahnen
Die Anbahnung von neuen Mandanten in der Kanzlei erfordert Zeit und Aufwand. DATEV bietet Lösungen zur Mandatsanbahnung, die den Prozess von der Präsentation Ihrer Leistungen bis zur Einrichtung neuer Mandate vereinfachen.
Sie überzeugen durch Ihre Leistung – das soll durch eine starke Darstellung Ihres Kanzleiangebots deutlich werden. DATEV unterstützt Sie bei der professionellen Gestaltung Ihres Außenauftritts.
Das hebt Sie von anderen Kanzleien ab, macht Ihre Kanzlei interessanter für neue Mitarbeitende und intensiviert die Bindung zu Ihren bestehenden Mandanten.
Sie arbeiten bereits digital? Dann positionieren Sie sich als innovative Kanzlei bei potenziellen Mandantinnen und Mandanten.
Machen Sie Ihre Kanzlei attraktiv für neues Personal. DATEV unterstützt Sie dabei mit dem Label Digitale DATEV-Kanzlei.
Lassen Sie Ihren individuellen Kanzleiauftritt ganz nach Ihren persönlichen Wünschen gestalten.
Der Design-Service bietet ein umfangreiches Dienstleistungsangebot von der Entwicklung eines Kanzleilogos bis hin zu gedruckten Medien zur Kundenkommunikation.
Auch wenn die Digitalisierung inzwischen viele Arbeitsbereiche durchdringt, erschweren doch oft Kommunikationsprozesse auf Papier den Übergang zur digitalen Kanzlei.
Mit dem DATEV Digitalisierungs-Service können Sie diese Dokumente digitalisieren lassen.
Die Zufriedenheit Ihrer Mandantinnen und Mandanten ist entscheidend, um wertvolle Mandatsbeziehungen langfristig zu binden.
Mit DATEV Mandanten-Infos bieten Sie Ihren Mandanten stets aktuelle Informationen und stärken das Image Ihrer Kanzlei.
In DATEV MyMarketing finden Sie neben individualisierbaren Printprodukten, wie Flyern und Broschüren, auch Werbemittel und Produkte zur Geschäftsausstattung.
Für Ihren Internet-Auftritt stehen Ihnen professionelle Bausteine wie Videos und Banner zur Verfügung - kostenlos und ohne Erstellungs- und Aktualisierungsaufwand.
